Ege Derbisinde Göztepe ve Bodrum FK Karşılaşıyor

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SÜPER Lig'de Avrupa kupalarına katılma hedefi taşıyan Göztepe, yarın Ege derbisinde düşme hattından kurtulmaya çalışan Bodrum Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bodrum Stadı'nda Yasin Kol'un yöneteceği Ege derbisi saat 20.00'de başlayacak. Bodrum FK'da teknik direktör Volkan Demirel'in yerine göreve getirilen Portekizli çalıştırıcı Jose Morais yeni takımı ile ilk maçına çıkacak. Morais, uzun yıllar şu an Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapmıştı. Yeşil-beyazlılarda kart cezalısı Musah Mohammed forma giyemeyecek. Bodrum, Gabriel Obekpa'yı ise sezon sonuna kadar kiralık olarak Moldova Super Liga ekiplerinden FC Zimbru Chisinau takımına gönderdi.

Konuk Göztepe'de ise birçok sakat oyuncu bulunuyor. Sarı-kırmızılarda 3 Brezilyalı golcü Romulo, Juan ve Emersonn sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Tedavileri devam orta saha Isaac Solet ve Doğan Erdoğan'ın yanı sıra stoper Koray Günter de Bodrum'da sahada yer almayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 3 bin, maraton bin 500, kale arkaları 750 ve misafir tribün 975 TL olarak belirlendi. Ayrıca öğrenciler için biletlerin 48 TL'den satışa sunulduğu açıklandı. Sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi Göztepe, 2-0 kazanmıştı. İki ekip geçen sezon 1'inci Lig'den Süper Lig'e yükselmişti.