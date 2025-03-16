2 saniyede kırmızı kart çıktı! Göztepe ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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2 saniyede kırmızı kart çıktı! Göztepe ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla İzmir temsilcisinin ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Eyüpspor ise son 6 karşılaşmadan sadece 1'ini kazanabildi. Öte yandan konuk takımda yaptığı faulün ardından sarı kart gören Tayfur Bingöl, hemen sonra hakem Yasin Kol'a temas edince ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

16.03.2025 18:22  Güncelleme: 18:55
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe ile Eyüpspor kozlarını paylaştı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

TAYFUR VE ROMULO'DAN KARŞILIKLI GOLLER

Karşılaşmada ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda Tayfur Bingöl, 65. dakikada eski takımının ağlarını havalandırdı ve Eyüpspor 1-0 öne geçti. Dakikalar 70'i gösterirken Göztepe, VAR uyarısıyla bir penaltı kazandı ve Romulo, 71. dakikadada penaltıdan attığı golle skoru eşitledi.

Ege ekibinde büyük çöküş! Göztepe ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı

EYÜPSPOR'A 2 KIRMIZI: TAYFUR 2 SANİYEDE ATILDI

74. dakikada ise Tayfur Bingöl, faul olduğunu düşündüğü pozisyon gerekçesiyle hakeme itiraz etti ve sarı kart gördü. Karttan sonra hakem Yasin Kol'un göğsüne dokunan Tayfur, ikinci sarı kartla ihraç edildi. Öte yandan itirazlarına devam eden Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş da kırmızı kart gördü.

Ege ekibinde büyük çöküş! Göztepe ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı

3 İSİM SARI KART CEZALISI

Öte yandan Göztepe'de sarı kart gören Lasse Nielsen ve İsmail Köybaşı, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü. Eyüpspor'da sarı kart gören Emre Mor ise gelecek hafta Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Ege ekibinde büyük çöküş! Göztepe ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı

GÖZTEPE 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galibiyet hasreti 7 maça yükselen Göztepe, 37 puana ulaştı ve 7. sıraya yerleşti. Son 6 karşılaşmadan sadece 1'ini kazanabilen Eyüpspor ise 44 puanla 5. sırada konumlandı. İzmir ekibi, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. İstanbul temsilcisi ise Başakşehir'i ağırlayacak.

2 saniyede kırmızı kart çıktı! Göztepe ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig, Tayfur Bingöl, Eyüpspor, Futbol, İzmir, Spor, Ege, Son Dakika

Son Dakika Spor 2 saniyede kırmızı kart çıktı! Göztepe ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    Bulgar hoca ne inatçı bir insansın taraftarida küstürcen 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 2 saniyede kırmızı kart çıktı! Göztepe ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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