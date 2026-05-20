Ege Kulüplerinden 3 Oyuncu Ümit Milli Takım'da
20.05.2026 12:31
Ege'nin 3 kulübünden genç oyuncular Ümit Milli Takım'a davet edildi, hazırlık maçı İstanbul'da.

PROFESYONEL liglerde Ege'yi temsil eden 3 külüp, genç oyuncularının Ümit Milli Takım'a davet edilmesiyle gururlandı. 1'inci Lig'de mücadele eden Bodrum FK'dan santrfor Ali Habeşoğlu (21), Manisa FK'dan sağ bek Ayberk Karapo (21) ve 3'üncü Lig temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor'dan ön libero Emirhan Boz (20), ay-yıldızlı ekibin 3 Haziran'da İstanbul'da Kosova ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosuna seçildi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak randevu, millilerin eylül ve ekim aylarındaki 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubundaki Ukrayna ve Macaristan maçlarına hazırlık niteliği taşıyacak.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
Amrabat'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
Tedesco, Almanya'yı karıştırdı
Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 14:03:19.
