Ege Kulüplerinden 3 Oyuncu Ümit Milli Takım\'da

PROFESYONEL liglerde Ege'yi temsil eden 3 külüp, genç oyuncularının Ümit Milli Takım'a davet edilmesiyle gururlandı. 1'inci Lig'de mücadele eden Bodrum FK'dan santrfor Ali Habeşoğlu (21), Manisa FK'dan sağ bek Ayberk Karapo (21) ve 3'üncü Lig temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor'dan ön libero Emirhan Boz (20), ay-yıldızlı ekibin 3 Haziran'da İstanbul'da Kosova ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosuna seçildi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak randevu, millilerin eylül ve ekim aylarındaki 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubundaki Ukrayna ve Macaristan maçlarına hazırlık niteliği taşıyacak.