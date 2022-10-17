Ege'nin 1'inci Lig'de kabus sezonu

Spor Toto 1'inci Lig'de 9 hafta geride kalırken, ligdeki 6 Ege takımından 4'ü alt sıralara demir attı. Ligde sadece 2'nci Lig'den çıkıp bu yıl ilk sezonunu geçiren Bodrumspor, 17 puanla zirve yarışı verirken, diğer takımlar düşme korkusu yaşıyor.

Manisa Futbol Kulübü'nün 12 puanla 11'inci basamakta bulunduğu 1'inci Lig'de ilk 6 hafta boyunca galip gelemeyen Altınordu, üst üste 2 galibiyetle 9 puana ulaşıp düşme hattından bu hafta çıkabildi. Süper Lig'deki 5 yıllık mücadelesinin ardından küme düşen Göztepe, Türk futbolunda tarihi bir ilk olan Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen yönetiminde büyük umutlarla girdiği sezonda 8 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde kaldı. Göz-Göz, 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle umduğunu bulamadı. Göztepe, 8 maçta 4 golle ligin en az gol atan takımı da oldu.