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Ege'nin Spor Kulüpleri 2023 Yılında Finallerden Eli Boş Döndü - Son Dakika
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Ege'nin Spor Kulüpleri 2023 Yılında Finallerden Eli Boş Döndü

Ege'nin futbol, basketbol ve voleybol liglerindeki spor kulüpleri 2023 yılında finallerde başarısız oldu. Futbolda Bodrum FK ve Göztepe Play-Off'a yükselmesine rağmen şampiyonluk fırsatını kaçırdı. Bucaspor 1928 ise TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci olarak Play-Off'ta elendi. Kuşadasıspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Efeler 09 SFK ise 2. Lig'e yükselme şansını kaybetti. Basketbolda Pınar Karşıyaka finalde Anadolu Efes'e kaybederken, Göztepe ise voleybolda finallerden eli boş döndü. Ancak Çağdaş Bodrum basketbolda şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi ve Yalıkavakspor hentbolde Türkiye Kupası'nı kazandı.

Ege\'nin Spor Kulüpleri 2023 Yılında Finallerden Eli Boş Döndü
31.12.2023 - 12:03,  Güncelleme: 12:13
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Ege'nin futbol, basketbol ve voleybol liglerindeki spor kulüpleri geride bıraktığımız 2023 yılında finallerden eli boş döndü.

Play-Off finallerine kadar yükselerek şampiyonluğun kapısına gelen Ege temsilcileri bir bir hüsran yaşadı. Futbolda 1'inci Lig'de 2022-2023 sezonu sonunda hem Bodrum FK hem de Göztepe Play-Off'a isimleri yazdırdı. Ligdeki ilk yılında Play-Off'un çeyrek finalinde Göztepe'yi, yarı finalde ise Eyüpspor'u eleyen Bodrum FK, Muğla'ya tarihte ilk kez Süper Lig heyecanı yaşatsa da finalde Pendikspor'a 2-1 yenilerek büyük fırsatı kaçırdı. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kocaelispor ile girdiği amansız şampiyonluk mücadelesi sonrası ikinci sırada kalan Bucaspor 1928, Play-Off'ta İskenderunspor'u geçip finale çıktı. İzmir temsilcisinin 1'inci Lig hayalleri finalde Şanlıurfaspor'a 3-0 yenilince son buldu.

2023 yılında 3'üncü Lig'de Kuşadasıspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Efeler 09 SFK Play-Off oynamalarına rağmen 2'nci Lig'e yükselemedi. Futbolda Ege'nin 3 köklü kulübü ise 2023'te küme düşmenin acısını yaşadı. Denizlispor ve Altınordu 1'inci Lig'den, Balıkesirspor da 2'nci Lig'den düştü. Aliağa Futbol ve Bornova 1877 ise 3'üncü Lig'in yeni ekipleri oldu. Basketbol Süper Ligi'nde Ege'nin en başarılı temsilcisi olan Pınar Karşıyaka geçen sezon 8 yıl sonra adını finale yazdırdı. Play-Off'ta Bursaspor ve Türk Telekom'u eleyerek seneler sonra taraftarına şampiyonluk heyecanı yaşatan Kaf-Kaf, Anadolu Efes ile oynadığı final serisini 3-0 kaybetti. Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Göztepe, İzmir'in senelerdir süren Sultanlar Ligi hasretine son vermek için Play-Off oynasa da finallerden eli boş döndü.

POTADA ÇAĞDAŞ, HENTBOLDA YALIKAVAK

Salon sporlarında Ege ekipleri geçen yıl iki kupayla teselli buldu. Türkiye Basketbol Ligi'nde Çağdaş Bodrum şampiyon olarak ilk kez adını Süper Lig'e yazdırdı. Çağdaş Bodrum'un da katılımıyla Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor, Merkezefendi Bld Basket ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yer aldığı Basketbol Süper Ligi'ndeki Ege takımı sayısı ilk kez 5'a çıktı. Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Yalıkavakspor ise 2023'ü ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanarak taçlandırdı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ege'nin Spor Kulüpleri 2023 Yılında Finallerden Eli Boş Döndü - Son Dakika
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