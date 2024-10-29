Ege Takımları Kupa İçin Sahada

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda yarın Ege'nin 4 takımı tur arayacak. Tamamı saat 13.30'da başlayacak kupa eşleşmelerinde Somaspor- Belediye Kütahyaspor, Aliağa Futbol- Anadolu Üniversitesi, Kuşadasıspor-Karaköprü Belediyespor, Belediye Derincespor-Tire 2021 FK maçları oynanacak. Kupada bu turda kazanan taraf tur atlayacak. Normal sürede eşitlik halinde kupada yoluna devam edecek takımı uzatmalar ve gerekirse seri penaltı atışları belirleyecek.
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