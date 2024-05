Ege Üniversitesi ve Karşıyaka İşitme Engelliler Spor Kulübü Takımı Arasında Dostluk Maçı Yapıldı

Spor

Engelliler Haftası" etkinlikleri kapsamında, Karşıyaka İşitme Engelliler Spor Kulübü Takımı ile Ege Üniversitesi Masterlar Futbol Takımı arasında dostluk maçı yapıldı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın attığı gol sırasında EÜ Emel Akın Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü öğrencisi down sendromlu Selin Durgut'un desteği ve gol sonrası sevinci herkesi duygulandırdı. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Dünyada her yıl engelli bireylerin toplumsal yaşama diğer bireylerle eşit şartlarda katılım sağlamalarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenleniyor. Biz de Ege Üniversitesi olarak, yaşamın her alanında, özel bireylerimizle dayanışma içinde, daha duyarlı bir toplum oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sevginin aşamayacağı engel yoktur. Engelsiz Ege Birim Koordinatörümüz tarafından düzenlenen bu anlamlı dostluk maçı sırasında attığım gol karşısında öğrencimiz Selin Durgut'un kalplerimizi ısıtan gol sevinci, hepimizi duygulandırdı. Sevgi ve mutluluğun engelsiz bir şekilde paylaşılabileceğini hatırlattığı için öğrencimiz Selin'e en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Tüm özel bireylerimizin Dünya Engelliler Haftasını tebrik ediyorum" dedi. - İZMİR