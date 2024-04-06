Türkiye Şampiyonu Ege Yıldızları Hokey Takımı Ortaköy Muhtarı ile iftarda buluştu

Spor

Türkiye Şampiyonu Ege Yıldızları Hokey Takımı iftarda Ortaköy Muhtarı ile bir araya geldi.

Ortaköy Muhtarı Hüseyin Uçar'ın davetlisi olarak Muğla'da bir restoranda iftar programında buluşan, Ege Yıldızları Spor Kulübü Hokey Takımı sporcuları sezonun değerlendirmesini yaparken Alanya deplasmanı öncesi moral depoladı. İftar organizasyonu için Ortaköy Muhtarı Hüseyin Uçar'a teşekkür eden kulüp as başkanı Fatih Avcı; "Bu tarz organizasyonlar takımımızın birlik ve beraberliğini arttırıyor. Muhtarlık Hüseyin Uçar'a çok yakıştı. Ortaköy için güzel işler yapıyor, hayırlı olsun Allah utandırmasın" diye konuştu. - MUĞLA