Eğil Gençlikspor 16 maçın tamamını kazanarak Play-Off'a kaldı - Son Dakika
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Eğil Gençlikspor 16 maçın tamamını kazanarak Play-Off'a kaldı

04.04.2022 14:09
Eğil Gençlikspor 16 maçın tamamını kazanarak Play-Off'a kaldı

Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Eğil Gençlikspor, grup aşamasında oynadığı 16 maçın tamamını kazanarak rekor başarı ile Play-Off'a kaldı.

Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Eğil Gençlik spor, grup aşamasında oynadığı 16 maçın tamamını kazanarak rekor başarı ile Play-Off'a kaldı.

Diyarbakır amatör futbolunda uzun yıllar kırılması güç bir galibiyet rekoruna imza atıldı. Grup aşamasında oynadığı 16 maçın tamamını kazanarak hiç puan kaybetmeyen Eğil Gençlikspor, attığı 59 gole karşılık kalesinde sadece 6 gol gördü. İlçe tarihinde bir ilk olan spor tesisinin kazandırılmasıyla ilçede sporun ivme yakalamasında önemli payı olduğunu anlatan Eğil Gençlikspor teknik sorumlusu Zafer Gördük, kolej havasında bir takım meydana getirdiklerini ve bunun da sahada başarılı olmalarını sağladığını söyledi.

"Süper Amatör Ligi'ne yükselmek istiyoruz"

Hedeflerinin bu başarıyı sürdürerek Diyarbakır Süper Amatör Ligi'ne yükselmek olduğunu belirten Gördük, "Birlikte düşünen bir takım meydana getirdik. Saha içinde ve saha dışında bütünleştik. Bunda en büyük pay kulüp başkanımızın ve yönetimimizindir. Rahat bir ortamda maçlara hazırlanmamızı sağlıyorlar. 16 maçın tamamını kazanarak 59 gol atıp sadece 6 gol yememiz büyük başarı. Bizim için asıl başarı Süper Amatör Ligi'ne yükselmek olacak. Bunu başarmak için çok daha fazla mücadele etmemiz lazım. Bu başarıyı da inşallah gerçekleştireceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır, Play Off, Futbol, Eğil, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eğil Gençlikspor 16 maçın tamamını kazanarak Play-Off'a kaldı - Son Dakika


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