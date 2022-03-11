EGO Spor'da hedef daha çok olimpik sporcu yetiştirmek - Son Dakika

Türk sporuna Ümit Şamiloğlu, Ayşe Begüm Onbaşı, Kayra Sait, Bilal Çiloğlu gibi sporcuları kazandıran EGO Spor Kulübünün başkanı Taner Özgün, hedeflerinin olimpiyatlara gidecek yeni sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi.

Taner Özgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüplerinin 1984 yılında Büyükşehir Belediyesine bağlı Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü (EGO) işçiler tarafından kurulduğunu anımsatarak, "İlk başta futbol kulübü olarak kuruluyor ancak zamanla birçok branşı içinde barındırmış köklü bir kulübe dönüşüyor. 23 branş 5 bine yakın sporcuyla hem Ankara'ya hem Türk sporuna hizmet ediyoruz." diye konuştu.

Tarihi başarılar elde etmiş birçok Avrupa ve dünya şampiyonu çıkartmış bir kulüp olduklarını anlatan Özgün, şunları kaydetti:

"Atletizm Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Sporting Lizbon, Benfica gibi takımların olduğu organizasyonda şampiyon olduk. Bu Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Belediyesporun ardından kazanılan ikinci büyük başarı. Amacımız misyon olarak memleket ve bayrak aidiyeti olan, ailesine hayırlı sporcular yetiştirmek. Ümit Şamiloğlu, Ayşe Begüm Onbaşı, Kayra Sait, Bilal Çiloğlu buradan çıktı. İnşallah buradan daha birçok Ümitler, Ayşe Begümler çıkaracağız. Ümit Şamiloğlu kulübümüz bünyesinde hoca olarak çalışmalarına devam ediyor. İnşallah buradan daha birçok Ümit Şamiloğlu, Ayşe Begüm Onbaşı'lar çıkarırız."

" Edirne'den Kars'a sporcumuz var, kapımız spor yapmak isteyen herkese açık"

Taner Özgün, Türk sporuna yeni isimler kazandırmak için birçok STK ve kurumla projeler geliştirdiklerini söyledi.

Engelli branşlarını özellikle çok önemsediklerini aktaran Özgün, "Özel sporcular, bedensel ve işitme engelli kardeşlerimiz için de çok sayıda faaliyet yapıyoruz. Bu alanda da iddialıyız. Bu branşlarda dünya ve Avrupa şampiyonlarımız var. Göreve geldiğimizden beri 600'e yakın madalya aldık. Son dönem 2'si normal biri paralimpik olmak üzere olimpiyatlardan 3 madalya ile ülkemize döndük." diye konuştu.

EGO Spor Kulübü olarak kapılarının spor yapmak isteyen herkese açık olduğuna kaydeden Özgün, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hedefimiz en temele inip oradaki çocuklarımıza ulaşmak ve onları sporla tanıştırmak. Bir memlekete gittiğinizde özellikle siyasilerin boyunlarına o şehrin takım kaşkolü takılır. Bu sporun evrenselliğini, birleştiriciliğini gösterir. Edirne'den Kars'a sporcumuz var. LÖSEV gibi çeşitli sivil toplum kuruluşu ve kurumla işbirlikleri yapıyoruz. Saha çalışmalarında onlarla ortak hareket ediyoruz. Gazi Üniversitesi ile sporcular üzerine bir proje çalışmamız var. İnşallah onlarla yapacağımız iş birliği sayesinde buradan yeni bir olimpiyat şampiyonu çıkaracağız. Büyükşehir belediyemiz bünyesinde 25 aile yaşam merkezimiz var. Hepsinde sportif faaliyetlerimiz devam ediyor. Herkesi buralara spor yapmaya davet ediyoruz. İsmimiz EGO ama kendimiz egolu değiliz. Kapımızı spor yapmak isteyen tüm gençlerimize açık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Mansur Yavaş'a katkı ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum."