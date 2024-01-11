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EGO Spor Kulübü, 5 Milli Para Tekvandocuyla Sözleşme Yeniledi - Son Dakika
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EGO Spor Kulübü, 5 Milli Para Tekvandocuyla Sözleşme Yeniledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü, bünyesinde yer alan 5 milli para tekvandocuyla sözleşme yeniledi. Spor kariyerlerinde Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan sporcular, kendilerini 1 yıl daha EGO Sporlu yapan sözleşmeye imza attılar. Mayıs ayında Avrupa şampiyonası ve ağustos ayında Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecekler.

EGO Spor Kulübü, 5 Milli Para Tekvandocuyla Sözleşme Yeniledi
11.01.2024 - 10:25,
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Spor Kulübü, bünyesinde yer alan 5 milli para tekvandocuyla sözleşme yeniledi. Spor kariyerlerinde Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan Fatih Çelik, Meryem Betül Çavdar, Seçil Er, Gamze Gürdal, Alican Özcan kendilerini 1 yıl daha EGO Sporlu yapan sözleşmeye imza attılar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü, çatısı altında ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarıdan başarıya koşan 5 milli para tekvandocuyla sözleşme yeniledi. Spor kariyerlerinde Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan Fatih Çelik, Meryem Betül Çavdar, Seçil Er, Gamze Gürdal, Alican Özcan kendilerini 1 yıl daha EGO Sporlu yapan sözleşmeye imza attılar.

İmza töreninde konuşan EGO Spor Kulübü Başkanı Zafer Tekbudak, "Her zaman şunu söylerim sizler bizim gururumuzsunuz. Gerçekten zor şartlarda spor yaparak zirveye çıkan çocuklarımızsınız. Türk bayrağımızı göndere çıkarıp İstiklal Marşı'mızı okuttuğunuz her zaman bizler sizlerle daha fazla gurur duyuyoruz. Bu sene bildiğiniz gibi mayıs ayında Avrupa şampiyonası var. Ülkemizi ve kulübümüzü temsil edeceksiniz. Ağustos ayında da Fransa'da olimpiyatlar var. Orada da bizi temsil edeceksiniz ve ben sizlerden çok umutluyum. Yine bayrağımızı göndere çektireceğinize ve İstiklal Marşı'mızı gururla okutacağınıza inanıyorum. Sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

EGO Spor'un sözleşmelerini yenilediği 5 milli para tekvandocu, mayıs ayında düzenlenecek Avrupa şampiyonası ve ağustos ayında düzenlenecek Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek. - ANKARA

Kaynak: İHA
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