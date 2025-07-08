EHF Plaj Hentbol Şampiyonası Alanya'da Başladı

EHF Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda, 16 ülkeden 32 takım mücadele ediyor.

A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı, B Grubu ilk maçında Portekiz ile karşılaştı. Milli takım, 22-10 ve 16-13'lük setlerle müsabakayı 2-0 kaybetti. Ay-yıldızlı takım, gruptaki ikinci maçını saat 20.00'de Almanya ile oynayacak.

A Milli Kadın Plaj Hentbolu Takımı ise B Grubu ilk maçında Norveç'e 20-14 ve 23-14'lük setlerle 2-0 yenildi. Ay yıldızlılar, grubundaki ikinci maçında saat 17.00'de Portekiz ile karşılaşacak.

Gruplarında ilk 3 sırada yer alacak 12 takım, 6'şarlı iki ana grupta mücadele edecek. Gruplarında son sırada yer alan 4 takım ise teselli grup maçlarına çıkacak.

Şampiyonada çeyrek final maçları 11 Temmuz Cuma günü, yarı final mücadeleleri 12 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Şampiyona, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek.