EHF Plaj Hentbolu Şampiyonası Alanya'da

EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde grup maçlarıyla devam ediyor.
Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı, 6'şarlı iki gruptan oluşan ana gruptaki ilk maçında Hırvatistan ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, 22-17 ve 24-18'lik setlerle maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.
Milliler, yarın ana gruptaki ikinci maçında Danimarka ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Plaj Hentbolu Takımı ise teselli grubundaki ilk maçında yarın Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak.
Şampiyona, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek.
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