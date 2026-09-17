Ejderoğlu Kırşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırıkkale FK'yı 3-0 yenerek tur atladı - Son Dakika
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Ejderoğlu Kırşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırıkkale FK'yı 3-0 yenerek tur atladı

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Ejderoğlu Kırşehir, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Kırıkkale FK\'yı 3-0 yenerek tur atladı
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3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda deplasmanda Kırıkkale FK'yı 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Kupada moral bulan yeşil beyazlı ekip, ligde ilk 2 haftayı lider tamamladı ve sezon sonunda 2. Lig'e yükselme hedefiyle mücadele ediyor.

3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü; Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda deplasmanda karşılaştığı Kırıkkale FK'yı 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Kırıkkale FK ile Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Kırıkkale Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada rakibine karşı etkili bir oyun ortaya koyan yeşil beyazlı ekip, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak kupada tur atladı. Kupada aldığı farklı galibiyetle moral bulan Ejderoğlu Kırşehir, ligdeki başarılı başlangıcıyla da dikkat çekiyor. 3. Lig 3. Grup'ta sezonun ilk 2 haftasını lider tamamlayan yeşil beyazlı ekip, ligde ortaya koyduğu performansı sezonun tamamına yaymayı hedefliyor. Ligde üst sıralardaki yerini korumak isteyen Kırşehir temsilcisi, sezon sonunda 2. Lig'e yükselme hedefiyle mücadele ediyor. Yeşil beyazlılar, hem ligde hem de kupada elde ettiği sonuçlarla taraftarına umut verirken, önümüzdeki haftalarda da başarılı sonuçlar alarak sezonu üst sıralarda tamamlamanın hesaplarını yapıyor.

Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü; 2. Lig hedefi doğrultusunda mücadele ederken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam edecek.

Kaynak: İHA
Türkiye KupasıKırıkkaleKırşehirFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Ejderoğlu Kırşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırıkkale FK'yı 3-0 yenerek tur atladı - Son Dakika
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