Ekrem Dağ'dan Fenerbahçe-Sturm Graz Yorumu - Son Dakika
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Ekrem Dağ'dan Fenerbahçe-Sturm Graz Yorumu

Ekrem Dağ\'dan Fenerbahçe-Sturm Graz Yorumu
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Ekrem Dağ, Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında favori olduğunu ancak dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Avusturya ekibi Sturm Graz'ın altyapısında yetişip uzun yıllar orada futbol oynayan Çaykur Rizespor Yardımcı Antrenörü Ekrem Dağ, Fenerbahçe-Sturm Graz eşleşmesiyle ilgili İHA'ya açıklamalarda bulundu. Dağ, Fenerbahçe'nin favori olduğunu fakat ilk maçta avantajlı skor alamaması durumunda Graz'da oynanacak rövanş karşılaşmasının çok zor geçebileceğini ifade etti.

Altyapısında yetiştiği Avusturya ekibi Sturm Graz'da uzun seneler futbol oynayan ve şu anda da Çaykur Rizespor'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Ekrem Dağ, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanacak Fenerbahçe - Sturm Graz maçı öncesi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. İlk olarak izleyenleri nasıl bir maç bekleyeceğine dair görüşlerini aktaran Dağ, "İki takımı da tanıdığım için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum; benim gözümde Fenerbahçe favori. İki maçta da favori. Ama öbür takımı da bildiğim için, onlar da bu maçları iyi oynama tecrübesine sahip. Genç ve tecrübeli kadro karışımı var onlarda. Çok mu kaliteli oyuncuları var, bence yok. Ama takım oyununu iyi oynayabilen bir Sturm Graz göreceğiz. Bence orada Fenerbahçe'nin iki maçı da yüzde 100'le oynaması gerekiyor. Özellikle evdeki maça zaten avantajlı başlıyor Fenerbahçe. Evinde kesinlikle iyi bir skorla geçmesi lazım orayı ki ikinci maça bırakmamak için" diye konuştu.

"Kolay olmayacak"

Sturm Graz'ın nasıl bir takım olduğuna ve Fenerbahçe'yi nelerin beklediğine değinen Ekrem Dağ, "Sturm Graz kadro kıyaslaması açısından Fenerbahçe'den düşük bir kadro. Ama takım oyunu oynayan, beraber hareket eden, beraber maça yüzde 100 tutunan bir takım. Tutunma, önemli bir kelime. Yani kolay olmayacak. İstanbul'da öyle kolay maç olmayacak. Çünkü geçişleri iyi yapan, iyi savunma yapan, sert savunma yapan, özellikle savunma tarafı iyi bir takım oynayacak. Sturm Graz ön tarafta biraz daha problemli bir takım. Yani gol atmakta biraz zorlanıyor. O Fenerbahçe'nin avantajı olabilir" ifadelerini kullandı.

"Duran toplara Fenerbahçe dikkat etmeli"

Ekrem Dağ, Sturm Graz'da ön plana çıkabilecek oyuncuları ise şu sözlerle değerlendirdi:

"Gürcü futbolcu Otar Kitieshvili ön plana çıkabilir, o oynarsa biraz daha farklı bir oyun olabilir. Çünkü gerçekten kreatif bir oyuncu. İki yönlü oynayabilen bir oyuncu ama daha çok ofansif gücü var. Gol atma konusunda ayakları iyi olan biri. Stankovic, orta saha oyuncusu, denge oyuncusu. Yani hem defansta hem ofansta görevini gösteriyor. Özellikle duran topları iyi atıyor. Orada Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gerekiyor. Çok güçlü, çünkü 6 numarada oynuyor. Stoperi çok beğeniyorum; Albert Vallci. Salzburg'da oynamış. Yani stoperleri sağlam. Orada Fenerbahçe'nin biraz daha çata çat oynaması gerekiyor. 17 yaşında Luca Weinhandl diye bir oyuncu var. O çok genç, yetenekli bir oyuncu. Ama oynatırlar mı bilemiyorum. Weinhandl, inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Mesela Bievah'ı almışlar. Bu çocuk bence Almanya'nın en büyük yeteneklerinden bir tanesiydi. Sadece Mainz'da çok oynayamadığı için Sturm Graz onu kiralamış. Yine de ön tarafta Fenerbahçe'yi çok zorlayacak oyuncu tipleri yok. Ama geçişleri iyi yapan, sert savunmayı yapan, öne doğru presi iyi yapan, takım hareketliği iyi olan bir takım."

"Fenerbahçe'nin top kaybettikten sonraki reaksiyonları çok önemli"

Maç süresince topun ağırlıklı olarak Fenerbahçe'de kalmasını beklediğini fakat savunma arkasında boşluk bırakmaları halinde Sturm Graz'ın tehlikeli olabileceğinin altını çizen tecrübeli antrenör, "Özellikle Fenerbahçe'nin top kaybettikten sonraki reaksiyonları çok önemli olacak. Çünkü bu takım, gerçekten hızlı geçiş yapan bir takım. Evet, bence top yine Fenerbahçe'de kalacak. 3. bölge oyununu hem sabırla hem daha hızlı hem de atağı bitirme adına savunma güvenliğini iyi yaparsa Fenerbahçe çok üstün olur. Ama onları biraz az yapıp '3. bölgede kalmışız, orada zaten attık atacağız' derken gol yerler" cümlelerine yer verdi.

"Türkiye Ligi, Avusturya Ligi'nden çok üstün"

Türkiye Ligi'nin Avusturya Ligi'ne göre daha ileride olduğunu ifade eden Ekrem Dağ, "Takımlar artık eskisi gibi doğaçlama oyunlar oynamıyor. Daha çok planlı ama yetenekli oyuncularla planlı oyunlar çok mevcut artık. Yani lig kalitesi Avusturya'dan çok daha iyi Türk Ligi'nde. Ama Avusturya'da takım oyununu oynayıp, sert savunma yapıp, sadece arkada beklenilen değil, baskıları iyi yapan bir lig. Yani pres üzerinden, önde baskıyla rahatsız etme, ondan sonra hızlı geçişler Avusturya Ligi'nde daha mevcut. Çünkü yetenekli oyuncu daha az. O yüzden takım oyunu daha ön planda. Takım hareketliliği, sert savunma yapıp hızlı ataklar daha ön planda. Ama genele Türkiye çok üstün diyebilirim" şeklinde konuştu.

"Türkiye'deki maç anahtar olacak"

Fenerbahçe'nin ilk maçta avantajlı skor alamaması halinde ikinci maçın çok zor geçeceğini de aktaran Dağ, "İlk maça bakmak lazım. Türkiye'deki maç bence anahtar olacak. İkinci maça bırakmamaları gerekiyor. Graz'da, o statta oynamak kolay değildir. Fenerbahçe ilk maçta 2-0, 3-0 kazanırsa büyük avantaj. 1-1, 2-1 gibi skorlar yetmeyebilir. Çünkü Sturm Graz'ın, Şampiyonlar Ligi tecrübesi de var, Avrupa kupalarında da oynama tecrübesi de var. Yani yabancılık çekmez bu maçlarda, nasıl oynayacaklarını da iyi biliyorlar. Tabii kalite farkı var, o kaliteyi de takım oyunuyla kapatmaya çalışacaklar" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Sturm Graz, Fenerbahçe, Ekrem Dağ, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ekrem Dağ'dan Fenerbahçe-Sturm Graz Yorumu - Son Dakika

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