Ekrem İmamoğlu'nun Olimpiyat mesajı: İstanbul'da yapılması için İsviçre'nin Lozan kentindeyiz - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'nun Olimpiyat mesajı: İstanbul'da yapılması için İsviçre'nin Lozan kentindeyiz

24.03.2022 19:23
Ekrem İmamoğlu'nun Olimpiyat mesajı: İstanbul'da yapılması için İsviçre'nin Lozan kentindeyiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2036 Olimpiyat Oyunları'nın İstanbul'da düzenlenmesi için İsviçre'nin Lozan kentine gitti. Sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu, "2036 Olimpiyat Oyunları'nın İstanbul'da yapılması için İsviçre'nin Lozan kentindeyiz." sözlerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 2036 Olimpiyat Oyunları için başvuruda bulunacaklarını duyurdu.

"OLİMPİYAT OYUNLARI'NIN İSTANBUL'DA YAPILMASI İÇİN LOZAN KENTİNDEYİZ"

İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "2036 Olimpiyat Oyunları'nın İstanbul'da yapılması için İsviçre'nin Lozan kentindeyiz. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ile birlikte Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile buluştuk." ifadelerini kullandı. İmamoğlu, Thomas Bach ve Uğur Erdener ile olan fotoğraflarını da paylaştı.

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Son Dakika Spor Ekrem İmamoğlu'nun Olimpiyat mesajı: İstanbul'da yapılması için İsviçre'nin Lozan kentindeyiz - Son Dakika


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