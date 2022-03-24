Ekrem İmamoğlu'nun Olimpiyat mesajı: İstanbul'da yapılması için İsviçre'nin Lozan kentindeyiz - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 2036 Olimpiyat Oyunları için başvuruda bulunacaklarını duyurdu.
İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "2036 Olimpiyat Oyunları'nın İstanbul'da yapılması için İsviçre'nin Lozan kentindeyiz. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ile birlikte Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile buluştuk." ifadelerini kullandı. İmamoğlu, Thomas Bach ve Uğur Erdener ile olan fotoğraflarını da paylaştı.
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