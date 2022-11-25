Ekvador'un Hollanda karşısında 1 puanı kurtardığı maçta sakatlanan Valencia, sedyeyle oyundan çıktı

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, Hollanda maçından sedyeyle çıktı. Ekvador'un Hollanda ile 1-1 berabere kaldığı maçta beraberlik golünü atan Valencia, son anlarda sakatlık geçirdi. Bu maçta Hollanda'nın golünü Gakpo, Ekvador'un golünü Valencia kaydetti.

SEDYEYLE ÇIKTI

Yıldız futbolcu sahadan sedyeyle çıkarken acı içindeydi. Ekvador'un kaptanı Enner Valencia'nın turnuvayı kapatmasından endişe ediliyor.

KATAR VEDA ETTİ

A Grubu'nda Hollanda ile Ekvador'un berabere kalmasının ardından Katar turnuvayı kapattı. Katar'ı mağlup eden Senegal'in gruptan çıkma şansı devam ediyor.