Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, Hollanda maçından sedyeyle çıktı. Ekvador'un Hollanda ile 1-1 berabere kaldığı maçta beraberlik golünü atan Valencia, son anlarda sakatlık geçirdi. Bu maçta Hollanda'nın golünü Gakpo, Ekvador'un golünü Valencia kaydetti.
Yıldız futbolcu sahadan sedyeyle çıkarken acı içindeydi. Ekvador'un kaptanı Enner Valencia'nın turnuvayı kapatmasından endişe ediliyor.
A Grubu'nda Hollanda ile Ekvador'un berabere kalmasının ardından Katar turnuvayı kapattı. Katar'ı mağlup eden Senegal'in gruptan çıkma şansı devam ediyor.
Son Dakika › Spor › Ekvador'un Hollanda karşısında 1 puanı kurtardığı maçta sakatlanan Valencia, sedyeyle oyundan çıktı - Son Dakika