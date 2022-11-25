Ekvador'un Hollanda karşısında 1 puanı kurtardığı maçta sakatlanan Valencia, sedyeyle oyundan çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Ekvador'un Hollanda karşısında 1 puanı kurtardığı maçta sakatlanan Valencia, sedyeyle oyundan çıktı

25.11.2022 21:14

Ekvador, dişli rakibi Hollanda ile 1-1 berabere kalırken Valencia takımının tek golünü attı. Fenerbahçe'nin 33'lük yıldızı, maçın son anlarında sakatlanarak sedyeyle oyundan çıktı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, Hollanda maçından sedyeyle çıktı. Ekvador'un Hollanda ile 1-1 berabere kaldığı maçta beraberlik golünü atan Valencia, son anlarda sakatlık geçirdi. Bu maçta Hollanda'nın golünü Gakpo, Ekvador'un golünü Valencia kaydetti.

Maçın özeti kare! Ülkesini kurtaran Valencia'nın son hali yıktı

SEDYEYLE ÇIKTI

Yıldız futbolcu sahadan sedyeyle çıkarken acı içindeydi. Ekvador'un kaptanı Enner Valencia'nın turnuvayı kapatmasından endişe ediliyor.

KATAR VEDA ETTİ

A Grubu'nda Hollanda ile Ekvador'un berabere kalmasının ardından Katar turnuvayı kapattı. Katar'ı mağlup eden Senegal'in gruptan çıkma şansı devam ediyor.

YORUMLAR
500
Fenerbahçeli Valencia, Dünya Kupası'nı sallamaya devam ediyor! Hollanda'yı da boş geçmedi Fenerbahçeli Valencia, Dünya Kupası'nı sallamaya devam ediyor! Hollanda'yı da boş geçmedi Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Valencia takımdan ayrılıyor mu? İşte menajerinin açıklaması Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Valencia takımdan ayrılıyor mu? İşte menajerinin açıklaması

Enner Valencia, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ekvador'un Hollanda karşısında 1 puanı kurtardığı maçta sakatlanan Valencia, sedyeyle oyundan çıktı - Son Dakika


Son Dakika
21:05 Ekvador'un Hollanda karşısında 1 puanı kurtardığı maçta sakatlanan Valencia, sedyeyle oyundan çıktı
20:42 Gaziantep'te liseli öğrencilere reva görülen kahvaltı tabağı isyan ettirdi! Yemeklerin kurtlu olduğu ve koktuğu ortaya çıktı
20:39 Tarım ve Orman Bakanlığı, "hayırlı olsun" diyerek duyurdu: Çiftçilere 84 milyon liralık destek hesaplara yatırılmaya başlandı
20:31 Fenerbahçeli Valencia, Dünya Kupası'nı sallamaya devam ediyor! Hollanda'yı da boş geçmedi
20:19 Şişli'de kan donduran olay! Gecekondu içinde silahla vurulmuş 3 ceset bulundu
20:04 Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Kupası için Katar'a gidenleri uyardı: Deve idrarı içmeyin
19:44 Sinan Akçıl, sahnede isyan edince seyirciler mesir macunu fırlattı
19:33 Konya'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında yaşanan köpek katliamına AK Parti'den ilk yorum: Vahşi tutum hepimizin vicdanını yaraladı
19:27 İran'ın golcüsü Sardar Azmoun'dan Fenerbahçe sözleri: Fenerbahçe'yi çok seviyorum, ileride bir gün oynamak isterim
19:03 DSÖ'den korkutan kızamık salgını uyarısı: Patlak verebilecek büyük bir salgınla milyonlarca çocuğun hayatı tehlikede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2022 21:24:32. #1.12#
SON DAKİKA: Ekvador'un Hollanda karşısında 1 puanı kurtardığı maçta sakatlanan Valencia, sedyeyle oyundan çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement