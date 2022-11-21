Herkes içindekini merak ediyordu! Dünya Kupası'nda tribünlere bırakılan çantaların sırrı çözüldü - Son Dakika
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Herkes içindekini merak ediyordu! Dünya Kupası'nda tribünlere bırakılan çantaların sırrı çözüldü

21.11.2022 16:44
Herkes içindekini merak ediyordu! Dünya Kupası'nda tribünlere bırakılan çantaların sırrı çözüldü

Ekvador ile Katar arasında oynanan Dünya Kupası'nın açılış maçında tribündeki koltuklara bırakılan bez çantaların içinde ne olduğu merak konusu olmuştu. Katar hükümetinin tribünlere bıraktığı çantalara 8 dilde İslamı'ı ve Kur'an'ı anlatan kataloglar koyduğu belirtildi.

Katar'da düzenlenen 2022 dünya Kupası resmen başladı. Ekvador'un Katar'ı 2-0 mağlup ettiği maçta tribündeki koltuklara bırakılan bez çantalar dikkat çekmişti. Çantaların içinde ne olduğu ortaya çıktı.

ALKOL YASAĞI UYGULANIYOR

Katar, Dünya Kupası'nda stat ve stat çevresinde alkol yasağı uygulayarak futbolseverlerin taşkınlık çıkarmasının önüne geçmek için hamle yapmıştı. Dünyanın her yerinden gelen insanlara İslamiyet'i ve Müslümanlığı tanıtmak amacıyla harekete geçti.

İSLAM'I TANITMA İÇİN TRİBÜNE KATALOGLAR KOYULDU

Tribünlerdeki koltuklara bırakılan bez çantaların içine taraftarlar için 8 dilde İslam ve Kur'an'ı anlatan kataloglar koyuldu. Stat ve otel güzergahlarındaki panolarda Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hadis-i şerifleri yine 8 dilde yerleştirilerek gayrimüslimlerin İslam'ı tanımalarına yardımcı olundu.

Herkes içindekini merak ediyordu! Dünya Kupası'nda tribünlere bırakılan çantaların sırrı çözüldü

HADİSLER PANOLARDA YER ALDI

Söz konusu panolarda, "Her iyilik bir sadakadır", "Yarım hurma bile olsa kendinizi (sadakayla) ateşten koruyun, o da yoksa güzel bir söz söyleyin", "Merhamet etmeyene merhamet edilmez" hadisleri paylaşıldı.

Herkes içindekini merak ediyordu! Dünya Kupası'nda tribünlere bırakılan çantaların sırrı çözüldü
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