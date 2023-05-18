Ekvadorlu Enner Valencia'nın hayatı beyaz perdeye konu oluyor - Son Dakika
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Ekvadorlu Enner Valencia'nın hayatı beyaz perdeye konu oluyor

18.05.2023 14:05

Fenerbahçe'de kariyer sezonunu geçiren Enner Valencia'nın hayatı film oluyor. 'Enner' adlı filmin çekimlerine 2024 yılında başlanacak. Ekvadorlu golcü, gençlere umut olabilmek için kamera karşısına geçeceğini açıkladı.

Sarı-Lacivertli forma ile attığı gollerle kendisine hayran bırakan Enner Valencia'nın hayatı beyaz perdede izleyicilerle buluşacak. Sporx'te yer alan habere göre; Valencia'nın hayat hikayesinin hakları James Leon tarafından kurulan 8th Gear Entertainment adlı yapım şirketi tarafından satın alındı. 'Enner' adlı filmin çekimlerine 2024 yılında başlanacak.

KARİYERİNİ ANLATACAK

Film, Ekvador, Miami ve Katar'da çekilecek. Filmde, Ekvador'daki üç profesyonel takımın Valencia'yı reddetmesinin ardından Ekvadorlu golcünün azmi ve kariyerini nasıl şekillendirdiği anlatılacak.

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"GENÇLERE İLHAM VERMEYİ UMUYORUM"

Ekvador Milli Takımı'nın en golcü ismi ve kaptanı olan Valencia, film hakkında şu ifadeleri kullandı: "Hayatımın hikayesini ve yolculuğunu bir filmde paylaşmaktan gurur ve ayrıcalık duyuyorum. Yine de her şeyden çok, filmin dünyanın dört bir yanındaki gençlere ilham vermesini umuyorum. Hayallerini gerçekleştirmek için çalışmanız gerekir. Hiçbir şey kolay değildir ama aynı zamanda hiçbir şey imkânsız değildir. Her şey sıkı çalışmayla başarılabilir ve bu film aracılığıyla çok heyecanlıyım. Yeni nesiller için ilham kaynağı oluyorum."

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Son Dakika Spor Ekvadorlu Enner Valencia'nın hayatı beyaz perdeye konu oluyor - Son Dakika


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