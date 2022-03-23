El Clasico heyecanı İstanbul'da yaşandı - Son Dakika
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El Clasico heyecanı İstanbul'da yaşandı

23.03.2022 11:48
El Clasico heyecanı İstanbul'da yaşandı

Dünya genelindeki popülerliğini gün geçtikte artıran LaLiga, yeni El Clasico logosunun tanıtımı için Türkiye dahil pek çok ülkede maç izleme etkinliklerine devam ediyor.

Dünya genelindeki popülerliğini gün geçtikte artıran LaLiga, yeni El Clasico logosunun tanıtımı için Türkiye dahil pek çok ülkede maç izleme etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda El Clasico heyecanı ikinci kez İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte yaşandı. İstanbul'da Türkiye'nin en ünlü fenomenlerinin katılımıyla gerçekleşen organizasyona spor dünyasından isimler de katılım sağladı.

LaLiga Türkiye temsilcisi Mete Türkmenoğlu organizasyonla ilgili konuşmasında, "Ekim ayındaki etkinliğimizden sonra Türkiye'ye çok önem veren bir eğlence ürünü olduğumuzu ispatlamak adına burada bulunduğumuzu tekrar göstermek istedik. Bu sefer odağımız dijital dünya oldu. Türkiye'nin en ünlü fenomenleriyle birlikte yeni kitlelere ulaşırken daha genç taraftarlara LaLiga markasıyla yeni şekillerde etkileşime geçebilmeleri için fırsat yarattık. Organizasyonumuzda hem futbol oyunlarına yer verirken aynı zamanda El Clasico'nun son nesil yayıncılık deneyimini fiziksel olarak Türkiye'ye getirebildik" dedi.

LALİGA'NIN RESMİ PARTNERİ SOCİOS.COM ORADAYDI

LaLiga'nın resmi partnerlerinden biri olan taraftar etkileşim platformu Socios.com da El Clasico heyecanına ortak oldu. Maç öncesi kurulan özel etkinlik alanlarında eğlenceli vakit geçiren sporseverlere çeşitli hediyeler veren Socios.com ile LaLiga Türkiye'nin iş birliği kapsamında ilerleyen günlerde farklı etkinlikler de organize edilecek.


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El Clasico, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor El Clasico heyecanı İstanbul'da yaşandı - Son Dakika


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