Kayserili sporcu Ela Savaşcı; Bursa'da yapılan Yüzme 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali müsabakalarında bronz madalya alarak A1 barajını aşmayı başardı.
Yüzme 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali müsabakaları 13-15 Aralık tarihleri arasında Bursa'da yapıldı. Yarışmalarda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü adına mücadele eden Ela Savaşcı, 200 m Ferdi karışık stilde A1, 200 m sırtüstü stilde A1, 100 m sırtüstü stilde A1 ve 50 m sırtüstü stilde A1 Barajlarını geçerek bronz madalya kazandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; sporcuyu ve Antrenörü Ferhat Kaya'yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Ela Savaşcı Bursa'da Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?