Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Liginde fikstür çekildi

Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Liginde 2021-2022 sezonu grup kuraları ve fikstürleri çekildi.

Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Liginde 2021-2022 sezonu 7-8 Mayısta oynanacak olan ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Bu kapsamda yeni sezon grup kuraları ve fikstürler önceki gün Elazığ Amatör Spor Evinde çekildi. Fikstür çekimine Elazığ ASKF Başkanı Mustafa Gür, Genel Sekreter İbrahim Yalınız, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Mahmut Sami Türkmen ve kulüp yetkilileri katıldı. Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası A Grubunda Kovancılar Esnafspor, Mornikspor, Elazığ Çaydaçıraspor, Harputspor, Madenspor, Şafakgücü, Hankendispor ile Elazığ 2023 FK ve B Grubunda ise Keban Tekspor, Rüstempaşaspor, Akçakiraz Gençlikspor, Akyürekspor, Harput Gençlikspor, Doğukent Gençlikspor, Rızaiye Gençlikspor, Arıcak Trabzon Gençlikspor yer aldı. - ELAZIĞ