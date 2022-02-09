Üye Girişi
Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Liginde fikstür çekildi - Son Dakika

Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Liginde fikstür çekildi

09.02.2022 12:28
Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Liginde fikstür çekildi

Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Liginde 2021-2022 sezonu grup kuraları ve fikstürleri çekildi.

Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Liginde 2021-2022 sezonu grup kuraları ve fikstürleri çekildi.

Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Liginde 2021-2022 sezonu 7-8 Mayısta oynanacak olan ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Bu kapsamda yeni sezon grup kuraları ve fikstürler önceki gün Elazığ Amatör Spor Evinde çekildi. Fikstür çekimine Elazığ ASKF Başkanı Mustafa Gür, Genel Sekreter İbrahim Yalınız, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Mahmut Sami Türkmen ve kulüp yetkilileri katıldı. Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası A Grubunda Kovancılar Esnafspor, Mornikspor, Elazığ Çaydaçıraspor, Harputspor, Madenspor, Şafakgücü, Hankendispor ile Elazığ 2023 FK ve B Grubunda ise Keban Tekspor, Rüstempaşaspor, Akçakiraz Gençlikspor, Akyürekspor, Harput Gençlikspor, Doğukent Gençlikspor, Rızaiye Gençlikspor, Arıcak Trabzon Gençlikspor yer aldı. - ELAZIĞ

Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Liginde fikstür çekildi
Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Liginde fikstür çekildi
Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Liginde fikstür çekildi
Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Liginde fikstür çekildi

YORUMLAR
500

Futbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Liginde fikstür çekildi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
12:27 Kaçak kazı yapan şahıslar siyah tavuk kesmiş! Nedeni ise daha da dehşet verici
12:24 Yeni düzenleme geliyor! Elektrik faturalarında kilovat sınırı ve vergilendirmeyle ilgili değişiklik gündemde
12:15 Epilasyon merkezindeki silahlı kavgada yeni detay! Olay yanlış anlamadan çıkmış
12:11 Suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın küçük oğlunun hayrete düşüren fotoğrafları! Lüks araçlarla direksiyon başında poz
12:06 2. Kadir Şeker vakasında tahliye! Eşini ve kızını bıçaklayan adamı engellerken yaralayan genç serbest bırakıldı
11:58 Pandemi'de çalıştıkları için şirket, çalışanlarını tatile gönderiyor!
11:53 Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu? Han, Ceylin ile ilgili ne karara vardı?
11:52 Falyalı öldürüldü, Sedat Peker'in iddiaları yeniden hatırlandı! "Ortadoğu'nun uyuşturucu patronu" demişti!
11:48 Yaralı şoförün annesi konuştu: Şafak Bey vurulunca şaşırmış!
11:35 Artık bir çay ve kahveyle akşama kadar oturulamayacak! Restoranlarda açılış ücreti dönemi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 12:34:24. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Liginde fikstür çekildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement