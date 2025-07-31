İmzalanan yeni protokol ile Elazığ'a 8 yeni futbol sahası yapılacağı bildirildi.

Gençlerin sportif ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla Elazığ'da gençlik ve spor alanında hayata geçirilen yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan yeni protokol kapsamında ilimize 8 adet yeni futbol sahası kazandırılacak. Spor Toto Teşkilat Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ata Öztürk ile Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren arasında imzalanan protokol ile 25x45 metre ölçülerinde modern yapıya sahip 8 adet yeni futbol sahasının yapımı için resmi süreç başlatıldı. Bu önemli yatırım, Elazığ'ın dört bir yanındaki gençlerin sportif faaliyetlere erişimini kolaylaştırarak sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunacak.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Elazığ'ın son yıllarda spor yatırımlarıyla bölgesine örnek olduğunu belirtti.

Eren açıklamasında, "Spor altyapısının güçlendirilmesi ve gençlerimizin daha sağlıklı, donanımlı bireyler olarak yetişmesi amacıyla durmadan çalışıyoruz. 8 yeni futbol sahasıyla birlikte Elazığ'ın her köşesinde spora erişim daha da kolaylaşacak. Amacımız, Elazığ'ı yalnızca bölgemizin değil, Türkiye'nin örnek spor şehirlerinden biri haline getirmektir" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ