Başkan Yıldırım, futbolcularla bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Yıldırım, futbolcularla bir araya geldi

10.08.2022 11:58
Başkan Yıldırım, futbolcularla bir araya geldi

Elazığ AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Elazığspor ve Elazığ Karakoçan FK'nın da kampını ziyaret ederek futbolcularla bir araya geldi.

Elazığ AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Elazığspor ve Elazığ Karakoçan FK'nın da kampını ziyaret ederek futbolcularla bir araya geldi.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'da olan AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile beraberindeki heyet, Elazığspor'un ardından şehrin bir diğer profesyonel lig ekibi Elazığ Karakoçan FK'nın da kampını ziyaret etti. Takımın kamp yaptığı otele giden Başkan Yıldırım burada futbolcular ve teknik heyetle sohbet ederek, futbolculara başarılar diledi.

Teknik Sorumlu Ender Çınar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yıldırım ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığspor, Karakoçan, AK Parti, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Yıldırım, futbolcularla bir araya geldi - Son Dakika

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