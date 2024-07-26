Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Çimlerin Sıcakta Yanma Riskine Karşı Fan Sistemi Kuruldu - Son Dakika
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Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Çimlerin Sıcakta Yanma Riskine Karşı Fan Sistemi Kuruldu

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda çimlerin etkili olan hava sıcaklığından korunması için 12 fan yerleştirildi. Stadyumun dört tarafının kapalı olmasından dolayı yaz aylarında hava sirkülasyonu oluşturulması gerektiğine işaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, fanların aynı zamanda ekonomik olarak da katkı sunduğunu belirtti.

26.07.2024 17:43
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Elazığ Atatürk Stadyumu'nda çimlerin sıcakta yanma riskine karşı fan sistemi kuruldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Kültür Mahallesi'nde bulunan 52 dönüm alanda inşa edilen, UEFA ve FIFA standartlarındaki 18 bin 423 seyirci kapasiteli modern stat, futbolun yanı sıra halterden bilardoya, tekvandodan boksa, güreşten badmintona, okçuluktan basketbola kadar 18 branşta 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce çimlerin etkili olan hava sıcaklığından korunması için stada 12 fan yerleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ Atatürk Stadyumu'nun Türkiye'nin en modern stadyumlarından biri olduğunu söyledi.

Bu stadın birçok müsabakaya ev sahipliği yapacağını ifade eden Eren, şöyle konuştu:

"Atatürk Stadyumu ulusal ve uluslararası basında zeminin kalitesi ile ön plana çıkmıştı. Bu anlamda hem teknik ekibimize hem de çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de birçok stadyumun zemin bakımları profesyonel ulusal ve uluslararası firmalara yaptırılırken kurum personelimizin destekleriyle en iyi zeminlerden birine sahibiz. Bu zeminin kalitesini daha da arttırabilmek adına çalışmalar yürütüyoruz."

Stadyumun dört tarafının kapalı olmasından dolayı yaz aylarında hava sirkülasyonu oluşturulması gerektiğine işaret eden Eren, bunun için de stada 12 büyük fan monte ettiklerini belirtti.

Eren, "Bu fanlar hava sirkülasyonu ile stadyumun zemininde oluşabilecek hasarın da önüne geçiyor. Bunlar aynı zamanda bizlere ekonomik olarak da katkı sunuyor. Daha fazla vitamin, ilaç ve gübre kullanmanın da önüne geçiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Çimlerin Sıcakta Yanma Riskine Karşı Fan Sistemi Kuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Çimlerin Sıcakta Yanma Riskine Karşı Fan Sistemi Kuruldu - Son Dakika
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