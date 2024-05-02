Elazığ Belediyesi Yüzme Takımı Çaydaçıra Yüzme Festivali\'nde Rekor Başarı Elde Etti

Spor

Çaydaçıra Yüzme Festivali'nde Elazığ Belediyesi Yüzme Takımı, 98 madalyayla rekor başarı elde etti.

27-28 Nisan tarihlerinde Elazığ'ın ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen ve geleneksel olarak her yıl yapılacak olan 1. Çaydaçıra Yüzme Festivali, 9 kulüp ve 175 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Elazığ Belediyesi Yüzme Kulübü organizasyona toplam 22 sporcu ile katıldı. Her sporcumuzun toplamda ortalama 6 yarışa katıldığı festivalde Elazığ Belediyespor Yüzme Kulübü bayrak ve ferdi yarışmalarda, 64 birincilik, 28 ikincilik ve 6 üçüncülük elde etti.

Puanlama sonunda ise Elazığ Belediyesi Yüzme Kulübü; 7-8 yaş kız, 7-8 yaş erkek ve 9-10 yaş erkekler kategorisinde birincilik, 9-10 yaş, 11-12 yaş kızlarda ve 11-12 yaş erkeklerde ikincilik kupası kazandı. - ELAZIĞ