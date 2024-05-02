Elazığ Belediyesi Yüzme Takımı Çaydaçıra Yüzme Festivali'nde Rekor Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Elazığ Belediyesi Yüzme Takımı Çaydaçıra Yüzme Festivali'nde Rekor Başarı Elde Etti

Elazığ Belediyesi Yüzme Takımı Çaydaçıra Yüzme Festivali\'nde Rekor Başarı Elde Etti

Elazığ Belediyesi Yüzme Takımı, 98 madalyayla Çaydaçıra Yüzme Festivali'nde büyük bir başarı elde etti. Organizasyona 22 sporcuyla katılan takım, birçok kategoride birincilik ve ikincilik elde etti.

02.05.2024 15:20  Güncelleme: 15:23
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Çaydaçıra Yüzme Festivali'nde Elazığ Belediyesi Yüzme Takımı, 98 madalyayla rekor başarı elde etti.

27-28 Nisan tarihlerinde Elazığ'ın ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen ve geleneksel olarak her yıl yapılacak olan 1. Çaydaçıra Yüzme Festivali, 9 kulüp ve 175 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Elazığ Belediyesi Yüzme Kulübü organizasyona toplam 22 sporcu ile katıldı. Her sporcumuzun toplamda ortalama 6 yarışa katıldığı festivalde Elazığ Belediyespor Yüzme Kulübü bayrak ve ferdi yarışmalarda, 64 birincilik, 28 ikincilik ve 6 üçüncülük elde etti.

Puanlama sonunda ise Elazığ Belediyesi Yüzme Kulübü; 7-8 yaş kız, 7-8 yaş erkek ve 9-10 yaş erkekler kategorisinde birincilik, 9-10 yaş, 11-12 yaş kızlarda ve 11-12 yaş erkeklerde ikincilik kupası kazandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Elazığ Belediyesi Yüzme Takımı Çaydaçıra Yüzme Festivali'nde Rekor Başarı Elde Etti - Son Dakika
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