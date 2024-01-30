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Elazığ Belediyespor boksörü Nisanur Yıldırım Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
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Spor

Elazığ Belediyespor boksörü Nisanur Yıldırım Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Elazığ Belediyespor boksörü Nisanur Yıldırım Gençler Türkiye Boks Şampiyonası\'nda şampiyon oldu

Mersin'de düzenlenen Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda mücadele eden Elazığ Belediyespor boksörü Nisanur Yıldırım, tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğa ulaştı. Antrenörü Cemil Döndü, Nisanur'u tebrik ederek desteklerinden dolayı Elazığ Belediyespor kulübüne, belediye başkanına ve Elazığlı hemşerilere teşekkür etti.

30.01.2024 17:57
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Mersin'de yapılan Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'nda Elazığ Belediyespor boksörü Nisanur Yıldırım 54 kiloda şampiyon oldu.

Gençler Türkiye Boks Şampiyonası Mersin'in ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. 54 kiloda ringe çıkan Elazığ Belediyespor boksörü Nisanur Yıldırım, tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğa ulaştı. Nisanur'un antrenörü Cemil Döndü şampiyon olan sporcusu Nisanur'u tebrik ederek, "Elazığımız'a, Belediyespor kulübümüze bizlerden desteklerini esirgemeyen kıymetli belediye başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'na, Gençlik Spor il müdürümüze sevincimizi bizlerle paylaşan Elazığlı hemşerilerimize teşekkür ederim" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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