Elazığ Belediyespor boksörü Nisanur Yıldırım Gençler Türkiye Boks Şampiyonası\'nda şampiyon oldu

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Mersin'de yapılan Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'nda Elazığ Belediyespor boksörü Nisanur Yıldırım 54 kiloda şampiyon oldu.

Gençler Türkiye Boks Şampiyonası Mersin'in ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. 54 kiloda ringe çıkan Elazığ Belediyespor boksörü Nisanur Yıldırım, tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğa ulaştı. Nisanur'un antrenörü Cemil Döndü şampiyon olan sporcusu Nisanur'u tebrik ederek, "Elazığımız'a, Belediyespor kulübümüze bizlerden desteklerini esirgemeyen kıymetli belediye başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'na, Gençlik Spor il müdürümüze sevincimizi bizlerle paylaşan Elazığlı hemşerilerimize teşekkür ederim" dedi. - ELAZIĞ