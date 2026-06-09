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Sporun geleceği Elazığ'da keşfediliyor

Sporun geleceği Elazığ\'da keşfediliyor
09.06.2026 13:05  Güncelleme: 13:17
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Elazığ'da yürütülen 'Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı' kapsamında 48 bin öğrenci tarandı, 9 sporcu Türkiye şampiyonu olurken 10'dan fazla sporcu milli takıma seçildi.

Elazığ'da yürütülen 'Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı' kapsamında bugüne kadar 48 bin öğrenci tarandı. Program sayesinde 9 sporcu Türkiye şampiyonu olurken, 10'dan fazla sporcu da milli takıma yükseldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı' kapsamında bu yıl ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik kapsamlı bir tarama gerçekleştirildi. Programın temel amacı çocukların spora olan doğal yeteneklerini ortaya çıkararak, onları sporun farklı branşlarına yönlendirmek ve geleceğin sporcularını erken yaşta keşfetmek. Elazığ'da 2025-2026 sezonunda il ve ilçeler olmak üzere toplamda 151 okulda 7 bin 3 öğrenci, bu zamana kadar ise 48 bin öğrencinin taraması gerçekleştirildi. Taranan öğrencilerden 9'u farklı alanlarda Türkiye Şampiyonluğu kazanırken 10'un üzerinde sporcu da milli takıma katıldı. Yetenek taramasında Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren alanda öğrencileri izleyerek uzman hocalardan bilgiler aldı.

Vali Numan Hatipoğlu: "Muazzam sporcular yetişmeye başladı"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yetenek avı çalışmalarını yerinde incelediklerini belirten Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Elazığ'da yaklaşık 48 bin öğrencimizin hangi spor dallarında daha iyi olduğuna dönük olarak çalışmalar yaparak onların gelişimlerini gözlemliyoruz. Geçen yıl 3'üncü sınıflara dönük yaptığımız çalışmayı bu yıl 4'üncü sınıflar için gerçekleştiriyoruz. Elazığ'da bulunan yaklaşık 48 bin öğrencimizi hangi spor dalına yeteneğinin bulunduğunu tespit edip o alana yönlendirmeyle ilgili gayretlerimiz var. Bu anlamda her amatör spor branşında her geçen gün ilimizden çok daha muazzam sporcular yetişmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Abdulsamet Eren: "Elazığ'da 9 sporcu Türkiye şampiyonu oldu, 10'un üzerinde sporcumuz da milli takımlara seçildi"

Yetenek taraması, spora yönlendirme projesi kapsamında Elazığ'da ki öğrencileri taradıklarını aktaran Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Bugüne kadar 10 ilçede ve il merkezinin tamamında 48 bin öğrenci tarandı. 3 bin öğrencimiz uzman kadroya teslim edildi. Bunlar çeşitli branşlara yönlendirilecek. Bu yıl 2025-2026 sezonunda il merkezi ve ilçe merkezlerinin tamamlarında toplam 151 okulda öğrencilerimizin taraması bitti. 7 bin 3 öğrencimizin de taraması gerçekleşti. Buradaki öğrenciler çeşitli istasyonlarda kendilerini geliştiriyorlar. Ayrılık periyodik olarak öğrencilerimizin yeteneklerinin hangi aşamaya geldiği de tespit ediliyor. Akabinde uzman kadroya veriliyor, uzman kadro da onları branşlaştırıyor. Ardından Türk sporuna milli ve başarılı sporcu olarak armağan ediyoruz. Bu yetenek taramasında Elazığ'da 9 sporcumuz Türkiye şampiyonu, 10'un üzerinde sporcumuz milli takımlara seçildi. Yetenek taramasının ne kadar haklı ve doğru bir proje olduğunu görmüş oluyoruz" diye konuştu.

Abdulsamet Eren: "Burada velilerle kontak içerisindeyiz"

İl ve ilçe merkezinde ki tüm çocuklarımızı taramaya devam edeceklerini vurgulayan Abdulsamet Ere, "Yetenek taramasında burada olan öğrenciler, geçtiğimiz yıl taramadan seçilen öğrenciler. Onlar uzman kadroların elinde, kendilerini geliştirdiler ve yeniden ölçümleri yapılıyor. Bizlere geldiklerinde bir çocuğun esnemesi, boyu ve gücü neydi bugünle onu kıyaslıyoruz. Akabinde 12 ay boyunca devam eden eğitimlere veriliyor. Uzman kadroda branşlaşıyorlar. Bazı öğrencilerimiz takım sporlarına, bazıları dövüş ve bazıları da yüzme branşına yönlendiriliyor. Burada velilerle kontak içerisindeyiz" cümlelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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