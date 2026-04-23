Elazığ'da 726 Öğrenci Bayram Turnuvasında Buluştu - Son Dakika
Elazığ'da 726 Öğrenci Bayram Turnuvasında Buluştu

Elazığ\'da 726 Öğrenci Bayram Turnuvasında Buluştu
23.04.2026 10:02
Elazığ'da 23 Nisan kapsamında düzenlenen spor etkinliklerine 726 öğrenci katıldı, coşku doluydu.

Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen turnuvalara 726 öğrenci katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Elazığ'da düzenlenen sportif etkinlikler, yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda organize edilen müsabakalar, farklı branşlarda yüzlerce sporcuyu bir araya getirdi. İl genelinde düzenlenen tenis, badminton, cimnastik, yüzme, basketbol, satranç, masa tenisi ve okçuluk turnuvalarına 726 sporcu katıldı.

Sadece merkezde değil, ilçelerde de gerçekleştirilen müsabakalar yoğun ilgi görürken, çocuklar bayram sevincini sporla doyasıya yaşadı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemine yakışır şekilde, çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturan kapsamlı bir organizasyon sürecini başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Farklı branşlarda gerçekleştirilen müsabakalarla sporcularımız hem rekabet etme hem de bayram coşkusunu birlikte yaşama fırsatı bulmuştur. Merkez ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlikler, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koymuş; çocuklarımızın fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerine önemli katkılar sağlamıştır. Yoğun katılım ve gösterilen ilgi, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirmiştir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ'da 726 Öğrenci Bayram Turnuvasında Buluştu - Son Dakika

SON DAKİKA: Elazığ'da 726 Öğrenci Bayram Turnuvasında Buluştu - Son Dakika
