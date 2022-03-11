Elazığ'da amatör maçlar ertelendi - Son Dakika
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Elazığ'da amatör maçlar ertelendi

11.03.2022 17:49
Elazığ'da amatör maçlar ertelendi

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, yaptığı yazılı açıklamayla Elazığ amatör küme futbol liglerinde haftasonu maçların ertelendiğini duyurdu.

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, yaptığı yazılı açıklamayla Elazığ amatör küme futbol liglerinde haftasonu maçların ertelendiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Spor Toto 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lige yönelik aldığı erteleme kararları sonrası gözlerin çevrildiği yerel amatör liglerde Elazığ için de erteleme kararı çıktı. Bu kapsamda Elazığ'da 1. Amatör Küme Futbol Ligi 14. Hafta, U18 Ligi 5. Hafta ve U14 Ligi 6. Hafta maçları bir hafta sonra oynanacak. Konuya ilişkin olarak Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; "İlimizde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 12-13 Mart tarihleri arasında Yerel Amatör Liginde oynanacak olan 1. Amatör, U-18 ve U-14 ligi müsabakaları 1 hafta ileriye kaydırılmıştır" denildi. - ELAZIĞ

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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto, Futbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Elazığ'da amatör maçlar ertelendi - Son Dakika
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