Elazığ'da 'Anadoluyuz Biz Projesi' sürüyor - Son Dakika
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Elazığ'da 'Anadoluyuz Biz Projesi' sürüyor

21.07.2022 12:02
Elazığ'da 'Anadoluyuz Biz Projesi' sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ve Elazığ'da sürdürülen "Anadoluyuz Biz Projesi" çerçevesinde 40 genç Rize'ye gitti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ve Elazığ'da sürdürülen "Anadoluyuz Biz Projesi" çerçevesinde 40 genç Rize'ye gitti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Anadoluyuz Biz Projesi" çerçevesinde, geçtiğimiz günlerde yine gelen gençleri ağırlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, dün 40 genci Rize'ye yolculadı. Gençler, doğal güzellikleri içinde barındıran Karadeniz'in özel şehirlerinden biri olan Rize'de 4 gün boyunca düzenlenecek programlarla gezme fırsatı bulacak.

Gezi hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız destekleri gerçekleştirilen projeler çerçevesinde daha öncesinde Anadolu'nun farklı illerinden gelen gençlerimizi Anadoluyuz Biz Projesi çerçevesinde ilimizde ağırlamıştık. Projenin devamında şehrimizden gençlerimizi Rize iline uğurluyoruz. Tarihi ve kültürel yerlerini gezme fırsatı bulan gençlerimiz, yöresel yemekleri tatma imkanı bulacak. Aynı zamanda burada yeni arkadaşlıklar dostluklar kurup, farklı illerden gönül köprüsü kuracaklar. Bir çok gencimizin gerek kamplarla gerekse gezilerle yeni şehirler keşfediyor, yeni arkadaşlıklar kuruyor" dedi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Karadeniz, gençlik, Elazığ, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ'da 'Anadoluyuz Biz Projesi' sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 'Anadoluyuz Biz Projesi' sürüyor - Son Dakika
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