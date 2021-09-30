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Elazığ'da Eurocup coşkusu - Son Dakika

Elazığ'da Eurocup coşkusu

30.09.2021 22:56
Elazığ'da Eurocup coşkusu, System.String[]

Elazığ İl Özel İdare, Eurocup eleme turu ikinci maçında da PAOK'u mağlup ederek tarihinde ikinci defa Eurocup gruplarında mücadele etme hakkı kazandı.

Elazığ İl Özel İdare, Eurocup eleme turu ikinci maçında da PAOK'u mağlup ederek tarihinde ikinci defa Eurocup gruplarında mücadele etme hakkı kazandı.

Elazığ İl Özel İdare, Elazığ'da oynadığı her iki maçta da PAOK'u 4'er sayı farkla yenerek tarihinde ikinci kez Eurocup'ta gruplara kalma başarısı gösterdi. Maç sonu kulüp başkanı, başantrenör ve oyuncular açıklamalarda bulundu.

Güzel bir galibiyet aldıklarını ifade eden Elazığ İl Özel İdare Kulüp Başkanı Av. Ahmet Doğuş Cantürk, "İlk maçtaki galibiyetimizden sonra perçinlemiş olduk ve gruplara kaldık. Geçen yılki Avrupa maceramızdan sonra devam ediyoruz. Önemli olan Elazığımız'ın bu mecralara gelip bunları devam ettirmesi. İnşallah başarılarımızı arttırarak devam ettireceğiz. Seyircilerimiz de sağ olsun bizleri desteklediler bugün. Hem ligde, hem Avrupa'da başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum" dedi.

Maçtan önce korkuları olduğuna dikkat çeken Elazığ İl Özel İdare Başantrenörü Aziz Akkaya, "Çünkü ilk defa bu kadar erken bir hazırlık dönemi geçirdik. Yeni kurulan bir takım olmamıza rağmen bugün çok iyi oynadık. Özellikle 3. ve 4. periyotlarda çok iyi oynadık. Takımımı tebrik ediyorum. İyi müdafaa yaptığımız zaman nerelere geleceğimizi gördük. Bakmayın skorun 4 farklı olduğuna, herkese oynama şansı verdim. Takıma da bizlere rehavet çöktü. Galibiyet güzel bir şey, takımı tebrik ediyorum. Bundan sonra çeyrek final, yarı finale kadar gitmek istiyor takım. Taraftarlarımız bugün çok iyiydi teşekkür ediyoruz. Gün geçtikçe daha iyi olacağız. İlk maç biraz heyecanlıydık ama ikinci maç çok daha iyi oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Takımın yıldızı ve en skorer oyuncusu Kolby Morgan ise, "Bizim için çok önemli bir maçtı ve çok sert geçti. Eurocup'ta yolumuza devam edecek olduğumuz için çok mutluyum. Tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Elazığ'da olmaktan ve forma giymekten dolayı çok heyecanlıyım, mutluyum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Elazığ'da Eurocup coşkusu
Elazığ'da Eurocup coşkusu
Elazığ'da Eurocup coşkusu

Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ'da Eurocup coşkusu - Son Dakika Spor


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