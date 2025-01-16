Elazığ'da Gençler Spor Müsabakaları - Son Dakika
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Elazığ'da Gençler Spor Müsabakaları

Elazığ\'da Gençler Spor Müsabakaları

Masa tenisi ve güreş gençler grup müsabakaları Elazığ'da 450 sporcuyla yapıldı, dereceye girenler Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

16.01.2025 17:55
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Okul sporları kapsamında düzenlenen masa tenisi ve güreş gençler bölge grup müsabakaları Elazığ'da düzenlendi.

Türkiye şampiyonasının ayağı olan gençler bölge grup müsabakaları Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü nezdinde gerçekleştirildi. 13 Ocak tarihinde Yakup Kılıç Spor Salonunda başlayan masa tenisi gençler grup müsabakasına 14 ilden toplam 130 sporcunun kıyasıya mücadelesiyle tamamlandı. Müsabaka 13-15 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi. Düzenlenen grup müsabakası sonucunda derece elde eden takımlar Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

13 Ocak tarihinde Ahmet Aytar Spor Salonunda başlayan güreş serbest ve grekoromen gençler grup müsabakasına 16 ilden toplam 320 sporcu katılım sağladı. Müsabakaya katılan iller kıyasıya mücadele ederek 3. günün sonunda derece alan sporcular Güreş Federasyonu tarafından belirlenen tarihler aralığında Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar. Müsabaka 13-15 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Okul sporları kapsamında gerçekleştirilen masa tenisi ve güreş gençler bölge grup müsabakaları Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilerek düzenlendi. Aynı gün içerinde başlayan iki ayrı dalda düzenlenen müsabakaya toplam 450 sporcu katılım sağlayarak hem kıyasıya mücadele ettiler hem de derece alan sporcular yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandılar. Müsabakalara katılan tüm sporcu ve antrenörlerimizi tebrik ederiz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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