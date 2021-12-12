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Elazığ'da ilçe sahaları yenileniyor - Son Dakika

Elazığ'da ilçe sahaları yenileniyor

12.12.2021 11:44
Elazığ'da ilçe sahaları yenileniyor

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün İl merkezi ve İlçelerdeki futbol sahalarında bakım onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün İl merkezi ve İlçelerdeki futbol sahalarında bakım onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Karakoçan Spor Salonu'nun zemini tamamen yenilenerek salonun potaları iç ve dış cepheleri, giyinme odaları komple yenilendi. Yine Karakoçan Spor Salonunun hemen yanında bulunan sentetik zeminli futbol sahasının çift tribün, skorbord, aydınlatma, çevre düzenlemesi ve bakım onarım çalışmaları tamamlanıp ilçe sahasının granül serimi ve çim tırmıklama gibi tüm bakımları yapıldı.

Gerçekleştirilen yenileme ve bakım onarım çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Palu ve Karakoçan ilçelerimizde yapmış olduğumuz çift tribün, skorbord, aydınlatma, giyinme odaları, kafeterya, çevre düzenlemesi ve bakım onarım çalışmaları ile sahalarımızı hazır hale getirmiştik. Bununla birlikte sahalarımızın granül serimi ve tırmıklama işlemleri gibi bakımlarını da tamamladık. Böylece İlçe sahalarımız sporcularımız için çok rantabl hale geldi. Yine Kovancılar İlçe sahamızda yapımı devam edip, fiziki olarak yüzde 95 seviyesine gelen giyinme odaları, hakem odaları ve kafeteryası ile yaptığımız zemin yenileme çalışmalarımız, Baskil'de yaptığımız tribün, giyinme odaları, skorboard, aydınlatma ve çevre düzenlemesi çalışmalarımız, Gençlik Merkezi Sahamızın zeminini komple yenileyip, giyinme odalarının bakımını yaparak İlçe ve İl merkezindeki futbol sahalarımızın tamamını elden geçirip amatör takımlarımıza hazır hale getirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da ilçe sahaları yenileniyor
Elazığ'da ilçe sahaları yenileniyor
Elazığ'da ilçe sahaları yenileniyor
Elazığ'da ilçe sahaları yenileniyor

Karakoçan, Hisarcık, Futbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ'da ilçe sahaları yenileniyor - Son Dakika Spor


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