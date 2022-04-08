Elazığ'da karate grup müsabakaları başladı - Son Dakika
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Elazığ'da karate grup müsabakaları başladı

08.04.2022 14:53
Elazığ'da karate grup müsabakaları başladı

Elazığ'da, 6 ilden 85 sporcunun katılımıyla Anadolu Yıldızlar Ligi karate grup müsabakaları başladı.

Elazığ'da, 6 ilden 85 sporcunun katılımıyla Anadolu Yıldızlar Ligi karate grup müsabakaları başladı.

Anadolu Yıldızlar Ligi faaliyet programı çerçevesinde Elazığ'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Karate Yıldızlar Ligi grup müsabakaları Bingöl, Muş, Tunceli, Van, Malatya ve Elazığ'dan olmak üzere 85 sporcunun katılımıyla Yakup Kılıç Spor Salonunda başladı. Açılış seremonisinin ardından, 3 gün gerçekleşecek olan müsabakalar hakkında açıklamalarda bulunan Elazığ Gençlik ve İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Tabi geçtiğimiz günlerde ev sahibi olarak Türkiye şampiyonası, grup ve bölge müsabakalarını gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de inşallah bu organizasyonlarla yurdumuzun birçok ilinden sporcularımızı ve antrenörlerimizi ilimizde ağırlamaya devam edeceğiz. Karate yıldızlar 3 gün süren keyifli bir müsabaka takvimi olacak, tabi ilimizden de sporcularımız müsabaka da yer alacak. Temennimiz grup müsabakalarından dereceyle uğurlamaktır. Teknik toplantı öncesi misafirlerimizi Harput'u görme şansı buldu, ilimize gelen her kafileyi mutlaka şehrimizin kültürünün tanıtımı açısından geziler düzenliyoruz. Bu vesileyle de şehrimize; Muş, Bingöl, Tunceli, Malatya, Van illerinden gelen tüm sporcu ve antrenörlere hoş geldiniz diyor, müsabakalarda başarılar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da karate grup müsabakaları başladı
Elazığ'da karate grup müsabakaları başladı
Elazığ'da karate grup müsabakaları başladı

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Tunceli, Malatya, Bingöl, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ'da karate grup müsabakaları başladı - Son Dakika


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