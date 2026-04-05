Elazığ'da Paletli Yüzme'de 5 Türkiye Rekoru Kırıldı

05.04.2026 19:22
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 5 ayrı kategoride Türkiye rekorları kırıldı, 138 sporcu mücadele etti.

Elazığ'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde farklı kategorilerde 5 Türkiye rekoru kırıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda 17 spor kulübünden 138 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda, 4'ü takım, biri bireysel 5 Türkiye rakoru kırıldı.

Büyük erkekler çift palet 4x100 metre bayrak yarışında Bahçelievler Belediyespor Kulübünden Ege Şükür, Akif Emre Ulaş, Arda Karacabey ve Seydi Kazımoğlu, 3.04.28'lik dereceleriyle Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Büyük erkekler su üstü 4x50 metre bayrak yarışında da Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübünden Derin Atman, Ali Aras Ödüm, Ege Kerem Yamanoğlu ve Yekta Çelik Saltık, 1.07.16'lık dereceleriyle rekor kırma başarısı gösterdi.

Büyük erkekler karışık 4x100 metre bayrak yarışında Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübünden Kaan Hüseyin Şen, Berk Yavuzaslan, Derin Atman ve Yekta Çelik Saltık 2.47.96'lık dereceleriyle rekor kırdı.

Büyük kadınlar karışık 4x100 metre bayrak yarışında Beylikdüzü Olimpiyat Spor Kulübünden Zeynep Azra Kanat, Ilgın Atasoy, Hayat Çalışkan ile Ece Ayça Karabulut 3.13.02'lik dereceleriyle yeni rekorun sahibi oldu.

Kadınlar 200 metre tüplü kategorisinde ise Adasu Ramazanoğlu, 1.32.99'luk derecesiyle rekor kırma başarısı gösterdi.

TSSF Başkan Vekili Hakan Arslan, AA muhabirine, müsabakaların yüksek başarıyla tamamlandığını söyledi.

Şampiyonada 5 ayrı kategoride Türkiye rekorları kırıldığını kaydeden Arslan, şunları kaydetti:

"Türkiye şampiyonalarında nadir görülen şekilde rekorlar peş peşe geldi. Milli takım barajları da üst seviyelerde geçildi. Bu durum, paletli yüzme branşında önemli bir gelişim gösterdiğimizin işaretidir. Derece elde eden ve rekor kıran sporcularımızın milli takım seçmeleri sonucunda uluslararası arenada bayrağımızı dalgalandıracaklarına inanıyoruz. Sporcularımıza, kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

