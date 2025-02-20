Elazığ'da U-16 Basketbol Müsabakaları Sona Erdi - Son Dakika
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Elazığ'da U-16 Basketbol Müsabakaları Sona Erdi

Elazığ\'da U-16 Basketbol Müsabakaları Sona Erdi

Elazığ'da U-16 Basketbol 5. Bölge Müsabakaları, 90 sporcunun katılımıyla başarıyla tamamlandı.

20.02.2025 17:19
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Elazığ'da Basketbol 5. bölge müsabakaları 90 sporcunun katılımı ile sona erdi.

Elazığ'da 18-20 Şubat tarihleri arasında Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yakup Kılıç Spor Salonu'nda düzenlenen U-16 Basketbol 5. bölge müsabakalarına Elazığ'dan 2, Diyarbakır'dan 2, Şanlıurfa'dan 2 ve Siirt'ten 1 takım olmak üzere toplam 90 sporcu katılım sağladı. Turnuva boyunca genç oyuncuların performansı dikkat çekerken, izleyiciler de mücadele dolu maçlarla keyifli anlar yaşadı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "U-16 16 Erkekler Basketbol 5. Bölge Müsabakalarına katılan tüm kulüpleri ve sporcuları tebrik ediyoruz. Gençlerimizin spor yoluyla kendilerini geliştirmelerine ve topluma faydalı bireyler olmalarına destek olmak bizim öncelikli hedefimizdir. Bu turnuva, basketbolun gençler üzerindeki olumlu etkilerini bir kez daha gösterdi. Dereceye giren takımlarımızı ve antrenörlerimizi tebrik ederiz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığ'da U-16 Basketbol Müsabakaları Sona Erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da U-16 Basketbol Müsabakaları Sona Erdi - Son Dakika
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