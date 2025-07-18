Elazığ\'dan Çifte Şampiyonluk

Türkiye Triatlon Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Ankara Duatlonu Türkiye Şampiyonası, Ankara

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri başarıyla gerçekleştirildi.

Ülke genelinden birçok sporcunun katıldığı şampiyonada, Elazuğ Gençlik ve Spor Kulübü adına mücadele eden sporcular önemli başarılara imza attı.

Şampiyonaya Elazığ'ı temsilen katılan 3 sporcu ve 1 antrenör, büyük bir özveriyle yarışarak 2 Türkiye şampiyonluğu elde etti. M3 B erkekler kategorisinde yarışan Miraç Emir Kaya, sergilediği etkileyici performansla Türkiye şampiyonu oldu. Aynı zamanda kafilede antrenör olarak görev yapan Zülfü Karabulut, Elit erkekler kategorisinde yarışarak birinciliği göğüsledi ve Türkiye şampiyonu unvanını Elazığ'a kazandırdı. Yıldızlar kategorisinde ise genç sporcularımızdan Muhammed Anıl Doğan Türkiye 9.'su olurken, Akın Altuğ yaşadığı teknik arıza nedeniyle yarışı tamamlayamadı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde gerçekleştirilen Ankara Duatlonu Türkiye Şampiyonasında ilimizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı ve antrenörümüzü gönülden tebrik ediyoruz. Bu başarılar, Elazığ'da sporun gelişimine ivme kazandırmakta ve gençlerimiz için ilham kaynağı olmaktadır" denildi. - ELAZIĞ