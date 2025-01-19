Elazığ FK, Artvin Hopaspor'a Yenildi - Son Dakika
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Elazığ FK, Artvin Hopaspor'a Yenildi

Elazığ FK, Artvin Hopaspor\'a Yenildi

Elazığ FK, 3. Lig 1. Grup'ta Artvin Hopaspor'a 2-0 mağlup oldu.

19.01.2025 17:13
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TFF 3. Lig 1. Grup'un 16. haftasında 23 Elazığ FK, sahasında karşılaştığı Artvin Hopaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Hakemler: Yunus Emre Çiftçi, Oğuz Akyüz, Furkan Çıraklar

23 Elazığ FK: Akın İsmail Köroğlu, Boran Tütünci (Oğuzhan dk. 90), Burak Kaan Sezgin, Güney Sağır (Onur dk. 90), Fatih Onay (Ahmet Yağız dk. 90), Batuhan Beştaş, Hüseyin Akın Aydın, Mert Kurt, Sezer Kahraman, Kubilay Eren Şahin (Eren Taştan dk. 77), Haktan Yüce (Alp dk. 77)

Artvin Hopaspor: Oğuzhan Yeşilyurt, Gökdeniz Varol, Şevki Çınar (Barış dk. 46, Murat dk. 68), İdris Güneş (Bartu dk. 90), Serkan Sözmen, Ender Aygören (Ömer Ali dk. 87), Ali Fırat Okur, Halil Emre Yiğit, Orçun Erten, Enes Yılmaz, Bilal Musa Şentürk (Alperen dk. 68)

Goller: Bilal Musa (dk. 6), Gökdeniz (dk. 74) (Artvin Hopaspor)

Sarı kartlar: Ender, Bilal Musa, İdris, Bartu (Artvin Hopaspor) - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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