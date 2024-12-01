Elazığ FK, Kırşehir'i 3-0 Geçti - Son Dakika
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Elazığ FK, Kırşehir'i 3-0 Geçti

Elazığ FK, Kırşehir\'i 3-0 Geçti

23 Elazığ FK, Kırşehir FSK'yı 3-0 yenerek puanını 13'e çıkardı. 3 taraftar desteğiyle galip geldi.

01.12.2024 20:28
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TFF 3. Lig 1. Grup'un 13. haftasında deplasmanda Kırşehir FSK'yı 3-0 yenen 23 Elazığ FK'yı tribünde 3 Elazığlı taraftarlar yalnız bırakmadı.

23 Elazığ FK, TFF 3. Lig 1. Grup'un 13. Haftası'nda deplasmanda karşılaştığı Kırşehir FSK'yı 3-0 yenerek alt sıralarda nefes aldı. Karşılaşmada Elazığ ekibine galibiyeti getiren goller 20. dakikada Güney Sağır, 52. dakikada Sezer Kahraman ve 73. dakikada Güray Fırat'tan geldi. Soğuk havaya rağmen Kırşehir Ahi Stadı'nda oynanan maçta 23 Elazığ FK'yı yalnız bırakmayan 3 taraftar maç sonu teknik heyet ve futbolcularla galibiyet coşkusuna ortak oldu.

Puanını 13'e çıkaran 23 Elazığ FK, 14. haftada Kemerkent Bulvarspor ile evinde karşılaşacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Kırşehir, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ FK, Kırşehir'i 3-0 Geçti - Son Dakika

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