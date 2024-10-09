Elazığ FK, Kupada Turu Geçti

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23 Elazığ FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Polatlı 1926 Spor'u 2-0 geriye düştüğü maçta uzatmalar sonunda 3-2 yenerek üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda 23 Elazığ FK, Polatlı 1926'yı konuk etti. Doğukent Stadında oynanan maçta konuk takım ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, 61'de durumu 2-0 yaptı. 83 ve 90. dakikalarda birer gol bulan 23 Elazığ FK, maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmaların 7. dakikasında Sadık Mert'in golüyle öne geçen Elazığ ekibi üstünlüğünü korumayı başardı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükseldi. - ELAZIĞ