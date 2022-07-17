Elazığ Gençlik Merkezi'nde ücretsiz gelişim kursları başlıyor - Son Dakika
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Elazığ Gençlik Merkezi'nde ücretsiz gelişim kursları başlıyor

17.07.2022 11:56
Elazığ Gençlik Merkezi'nde ücretsiz gelişim kursları başlıyor

Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi'nde yaz kursları başlıyor.

Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi'nde yaz kursları başlıyor.

2021-2022 Eğitim öğretim döneminin sona ermesinin ardından yaz tatiline giren çocuklar ve gençler için Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde birçok alanda çalışmalar yürüten Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi'nde yaz kursları başlıyor. Kur'an-ı Kerim eğitiminden gitara, bağlamadan kemana, Osmanlıca, ALES, bilişime kadar bir çok kurs noktasında tamamıyla ücretsiz olarak sunulacak imkanlar şehirdeki gençleri bekliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte yoğunluğun arttığı GSB Spor Okulları'nın akabinde, Gençlik Merkezi'mizde de 29 dalda ilk etapta 45 Eğitim Görevlimizle ön kayıtlar alınmaya başladı. Her branştan en 2 ya da 3 eğitmenimiz bulunuyor, tabi ihtiyaca cevap verebilmek adına kontenjanların durumuna göre de eğitmen sayılarımızı arttırma kapasitemiz mevcut. İl Müdürlüğü olarak sportif, sanatsal ve kültürel anlamda şehrimize hizmet ediyoruz, inşallah bir çok gencimizi de bu imkanlardan faydalandıracağız. Kıymetli velilerimize bir çağrıda bulunarak, 7-29 yaş arası ilgi ve alakalarına göre tamamıyla ücretsiz olan bu kurslardan faydalanmalarını istiyoruz ve kayıt için, Gençlik Merkezi'mize kayıtlar için bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

gençlik, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ Gençlik Merkezi'nde ücretsiz gelişim kursları başlıyor - Son Dakika

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