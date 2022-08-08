Elazığ'ın ilk profesyonel su topu takımı 2. Lig'de - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'ın ilk profesyonel su topu takımı 2. Lig'de

08.08.2022 11:20
Elazığ'ın ilk profesyonel su topu takımı 2. Lig'de

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Su Topu takımı 2. Lig'e yükseldi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Su Topu takımı 2. Lig'e yükseldi.

Gençlik ve Spor Kulübü, Türk sporuna profesyonel bir takım daha çıkardı. Geçtiğimiz günlerde Elazığ'ın ev sahipliğinde yapılan Su Topu Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Elazığ Gençlik Spor Kulübü U 15 Su Topu takımı, organizasyonu 4'üncü tamamlayarak Su Topu 2. Ligi'ne yükseldi. Bocce ve Hentbolun ardından Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, önümüzdeki sezon profesyonel ligde mücadele edecek.

Konu hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Öncelikle takımımızı ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Su topu şehrimiz için yeni bir branş. Aslında takımımız antrenmanlarını sürdürüyordu ancak profesyonel olarak artık çalışmalarını sürdürecek. Geçtiğimiz günlerde de şehrimiz ev sahipliğinde düzenlenen Su Topu Türkiye Şampiyonası ilk organizasyondu, daha öncesinde böyle bir müsabakaya ev sahipliği yapmadık. İnşallah bundan sonra ki süreçte devam edecek. Su topu takımımız da profesyonel liglerde mücadele edecek" dedi. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Seyahat gençler Akçakoca'da ücretsiz konakladı Seyahat gençler Akçakoca'da ücretsiz konakladı Tarsus Gençlik Kampı yabancı öğrencileri misafir etti Tarsus Gençlik Kampı yabancı öğrencileri misafir etti
Kaynak: İHA

Türkiye, gençlik, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ'ın ilk profesyonel su topu takımı 2. Lig'de - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:12 Temel Karamollaoğlu, 21 Ağustos'taki altılı masa zirvesi öncesinde Ali Babacan'ı ziyaret etti
16:00 İsveç'ten Türkiye'ye iade edilecek teröristlerle ilgili Norveç'ten skandal açıklama: Sığınma başvurusu yapabilirler
15:55 Ölüme Fransız! Çatının üzerine çıkıp su kaydırağına atlayan kilolu şahıs yerden oldukça fazla yükselerek havuza çakıldı
15:48 Mehmet Ali Çelebi'den paylaşımlarının silinmesine ilişkin açıklama: Ağabeyimden kendi attıklarını temizlemesini istedim
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon sinyali: Suriye'de güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz
14:51 Sevilla, Nelsson için kesenin ağzını açtı! Galatasaray'a 18 milyon euro önerdiler
14:46 Balıkesir'de eşini öldürüp, intihar eden adamın bıraktığı not gün yüzüne çıktı! Cinayeti "aldatma" sebebiyle işlemiş
14:31 Ankara'da bir esnaf, 50 Suriyeliyi kaçak çalıştırdığını itiraf etti: Bunlara haftalık bin lira veriyorum, aç oldukları için mecbur çalışıyorlar
14:25 Melih Gökçek, gazeteciye arkadan saldıran şüphelinin koruması olmadığını öne süren Cemal Enginyurt'a tepki gösterdi: Kıvırma, erkek ol
14:17 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 16:33:44. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'ın ilk profesyonel su topu takımı 2. Lig'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement