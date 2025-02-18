Elazığ Hokey Takımına İlgi Artıyor - Son Dakika
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Spor

Elazığ Hokey Takımına İlgi Artıyor

Elazığ Hokey Takımına İlgi Artıyor

Elazığ Gençlik Spor Kulübü Hokey Takımı, başarılarla dolu bir sezon geçiriyor ve sporcu sayısı artıyor.

18.02.2025 12:43
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Elazığ Gençlik Spor Kulübü'nde açılan kurslardan biri olan hokeye gün geçtikçe rağbet artıyor.

Elazığ Gençlik Spor Kulübü Hokey Takımı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Elazığ Gençlik Spor Kulübü'nde açılan kurslardan biri olan hokeye gün geçtikçe rağbet artıyor. Elazığ Gençlik Spor Kulübü Hokey Takımı gün geçtikçe kalabalık bir sporcu kitlesine sahip olmaya başladı. Elazığ GSK Hokey takımı elde edilen başarılar neticesinde büyük bir sporcu kitlesine ulaştı. Gün geçtikçe hem sporcu sayısı hem de başarı sayıları artış gösteriyor. Hokey takımı bu artışlar sayesinde haftanın 5 günü çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Elazığ GSK Hokey Takımı 24- 28 Şubat tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek olan 2. lig play-off için sıkı bir çalışma yürütüyor.

Takım kurulduğunda sporcu bulmakta zorlandıklarını ifade eden Elazığ Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Alicem Yıldırım, "Şuanda 65 lisanlı sporcumuz bulunmakta. Tabi bu artışı elde ettiğimiz başarılar sonucunda elde ettik. Başarılar neticesinde aileler gerek çocuklarını gerekse takımı daha fazla desteklemeye başladı. 24-28 Şubat tarihinde Gaziantep'te düzenlenecek olan 2. Llig play-off müsabakası için sıkı bir çalışma sergiliyoruz. Asıl hedefimiz hem milli takıma sporcu yetiştirmek hem de Lige çıkmak" dedi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak birçok branşta ilimizi temsil eden takımların arasında hokey takımımız da bulunmakta ve ilimizi temsil eden takımımızın tamamı Elazığlı olup, ligin en genç takımlarından biri olma özelliğini taşıyor. Hokey takımı kurulduğunda başlarda sporcu bulamazken şuan haftanın 5 günü aralıksız antrenmanlara devam ediyoruz. Elazığ Gençlik Spor Kulübü Hokey Takımımız 24-28 Şubat tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek olan 2.lig play-off için sıkı bir çalışma yürütmekte. Hokey takımımız antrenörü Alicem Yıldırım'ı, geleceğin yıldızları sporcuları ve desteklerini bir an bile olsun gerek sporculardan gerekse bizlerden esirgemeyen ailelerimize teşekkürlerimizi iletiyor, takımımıza katılım sağlayacakları müsabakalarda başarılar diliyoruz " ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığ Hokey Takımına İlgi Artıyor - Son Dakika

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