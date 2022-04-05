Elazığ İl Özel İdare'de ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi mesaisi başladı - Son Dakika
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Elazığ İl Özel İdare'de ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi mesaisi başladı

05.04.2022 17:24
Elazığ İl Özel İdare'de ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi mesaisi başladı

Süper Lig'de formalite maçlarına çıkan Elazığ İl Özel İdare, 25. haftada deplasmanda oynayacağı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de formalite maçlarına çıkan Elazığ İl Özel İdare, 25. haftada deplasmanda oynayacağı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi hazırlıklarına başladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25.Haftası'nda 10 Nisan Pazar günü deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşılaşacak olan Elazığ İl Özel İdare'de hazırlıklar başladı. Kulüp tesislerinde başantrenör Mehmet Özkan ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenmana tüm sporcular katıldı. Bordo-beyazlı ekipte, hafta boyunca yapılacak olan çalışmalarla zorlu maçın hazırlıklarına devam edilecek. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ İl Özel İdare'de ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi mesaisi başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ İl Özel İdare'de ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi mesaisi başladı - Son Dakika
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