Elazığ İl Özel İdare ilk transferini yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ İl Özel İdare ilk transferini yaptı

10.07.2022 20:44
Elazığ İl Özel İdare ilk transferini yaptı

Elazığ İl Özel İdare Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi ilk transferini yaptı.

Elazığ İl Özel İdare Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi ilk transferini yaptı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Bordo-beyazlı kulüp, son olarak Mersin Büyükşehir Belediyespor forması giyen İlknur Yıldızhan'ı renklerine bağladı. 2018-2019 sezonunda da Elazığ ekibinin formasını terleten İlknur Yıldızhan, yeni sezonda da takımın bir parçası olacak.

1996 doğumlu, 1.86 boyunda olan ve uzun forvet pozisyonunda görev yapan oyuncunun kariyerinde, Mersin B.Ş.B., Adana ASKİ, Mersin Kurtuluş, Meski, AGÜ Kayseri ve Adana Basketbol gibi takımlar bulunuyor. Kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada, "İlknur Yıldızhan'a önümüzdeki sezonda başarılar diler, takımımız ve şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Türkiye'nin ilk beyin cerrahlarından Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp vefat etti Türkiye'nin ilk beyin cerrahlarından Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp vefat etti
Kaynak: İHA

basketbol, Türkiye, Mersin, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ İl Özel İdare ilk transferini yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:20 Kadınlara yönelik skandal sözleriyle tepki çeken Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Şapkasını koysa cumhurbaşkanı seçilecek
19:39 Çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
19:27 Novak Djokovic Wimbledon'da üst üste 4. kez şampiyon oldu
19:19 İlber Ortaylı ile Melih Gökçek arasında hizmet tartışması! Gökçek "Ya cahilsin ya yağcı" deyip Ortaylı'yı TV'de tartışmaya çağırdı
19:19 Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi
19:06 Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
19:01 2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında...
18:49 Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı
18:18 Bayram ziyareti sonrası yürek yakan haber: Kontrolden çıkan araçta yer alan aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 20:57:14. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ İl Özel İdare ilk transferini yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement