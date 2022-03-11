Elazığ İl Özel İdare'nin maçı ertelendi - Son Dakika
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Elazığ İl Özel İdare'nin maçı ertelendi

11.03.2022 12:09
Elazığ İl Özel İdare'nin maçı ertelendi

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olumsuz hava koşullarından dolayı aldığı karar gereği B. Kayseri Basketbol-Elazığ İl Özel İdare maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olumsuz hava koşullarından dolayı aldığı karar gereği B. Kayseri Basketbol- Elazığ İl Özel İdare maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında oynanması gereken B. Kayseri Basketbol - Elazığ İl Özel İdare maçı, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun aldığı karar sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Erteleme kararına ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada, "12 Mart Cumartesi günü oynanması planlanan Kayseri Basketbol karşılaşması ertelenmiştir. Tüm yurdumuzu etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeni ile 12 - 13 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak tüm basketbol müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmaların tarihleri daha sonra açıklanacaktır" denildi. - ELAZIĞ

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Basketbol maçları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi Basketbol maçları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi Türkiye Basketbol Federasyonu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 12-13 Mart tarihlerinde oynanması gereken tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini... Türkiye Basketbol Federasyonu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 12-13 Mart tarihlerinde oynanması gereken tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini...

basketbol, Türkiye, Kayseri, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ İl Özel İdare'nin maçı ertelendi - Son Dakika


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