Elazığ İl Özel İdare Süper Başarıya Koşuyor

Spor

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde mücadele eden Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü, yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Teknik sorumlu İcabi Ayyıldız idaresinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken bordo-beyazlı ekip, oluşturulan mütevazı kadrosu ile yer aldığı 6 takımlı Play-Off grubunda, ilk olarak Karakoçan 1985 Spor'u 2-0, Kovancılarspor ve DSİspor'u ise 5-1'lik skorlarla mağlup ederek 3'te 3 yaptı. DSİ Spor maçı sonrası düzenlenen iftar yemeğinde bir araya gelen teknik heyet ve futbolcularımız, galibiyeti kutlayarak moral buldu. Bordo-beyazlılar, Play-Off grubunun 4. hafta mücadelesinde Balakgazi 1516 Spor ile karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ