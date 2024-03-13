Elazığ İl Özel İdarespor, 8 yılda 12 futbolcusunu profesyonel futbola kazandırdı

Elazığ futbolunun altyapıda oyuncu fabrikası olan Elazığ İl Özel İdarespor, son 8 yılda 12 futbolcusunu profesyonel futbola kazandırdı. Takımın 16 yaşındaki başarılı kalecisi Muhammed Ataş, Erzurumspor FK'ya transfer oldu.
Elazığ amatörünün altyapıya verdiği önemle tanınan takımı Elazığ İl Özel İdare, Türk futboluna yetenek kazandırmaya devam ediyor. Son 8 yılda 12 sporcusunu profesyonel liglere gönderen Elazığ İl Özel İdare, son olarak 16 yaşındaki kalecisi Muhammed Ataş'ın, Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'ya transferinin gerçekleştiğini açıkladı.
Elazığ İl Özel İdare Futbol Futbol Koordinatörü İcabi Ayyıldız, genç kalecinin transferi sonrası yaptığı değerlendirmede, "Muhammed'in gelecekte adından sıkça bahsettirecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz. Son 8 yılda 12 oyuncumuzu profesyonel liglere kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Elazığ amatörünün lokomotifi olarak gençlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. - ELAZIĞ
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