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Elazığ sahaları müsabakalara hazır hale getirildi - Son Dakika

Elazığ sahaları müsabakalara hazır hale getirildi

06.02.2022 10:56
Elazığ sahaları müsabakalara hazır hale getirildi

Elazığ'da bulunan sahalar yapılan çalışmalar ile müsabakalara hazır hale getirildi.

Elazığ'da bulunan sahalar yapılan çalışmalar ile müsabakalara hazır hale getirildi.

Elazığ'da geçen haftalardan itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte ertelenen futbol müsabakaları, bu hafta oynanacak maçlar için kentteki tüm sahaların kar temizleme çalışmaları Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Karların temizliği için yoğun mesai harcayan ekipler, 3. Lig maçlarına ev sahipliği yapan Doğukent Stadı başta olmak üzere, Gençlik Merkezi Sahası, Bahçelievler Sahası, Karayolları Spor Tesisi, Elazığspor Tesisleri, Karakoçan Spor Tesisleri, İl Özel İdare Sahası, Fırat Üniversitesi sahalarının kart temizliği gerçekleştirildi. Hafta sonu oynayacak olan Elazığspor, HD Karakoçan FK ve Bal Ligi için sahaları futbol oynamaya müsait hale getirildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada; "Elazığ'da yoğun bir kar yağışı söz konusuydu ve maçlar ertelenmişti. ASKF Başkanımız ve TFF İl Temsilcimizle koordineli olarak yaptığımız görüşmeler neticesinde, maçlarında başlamasıyla sahalarımızın kar temizliğini gerçekleştirdik. Bu hafta yağışlı havalarında etkisini yitirmesiyle birlikte maçlar tekrar oynanacak ve bizde il müdürlüğümüz personelleri ve ekipmanlarıyla ilimizde müsabakaların gerçekleşeceği Doğukent Stadı başta olmak üzere bütün sahalarımızın kar temizliğini gerçekleştirdik" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ sahaları müsabakalara hazır hale getirildi

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gençlik, Elazığ, Futbol, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ sahaları müsabakalara hazır hale getirildi - Son Dakika Spor


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